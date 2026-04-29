Соответствующий приказ МОН опубликовал Студенческий парламент КНУ 29 апреля.

Что известно об увольнении Бугрова?

В документе указано, что Владимира Бугрова уволили в связи с завершением контракта, заключенного в 2021 году. В то же время МОН назначило выборы ректора КНУ имени Шевченко на 27 мая 2026 года.



Приказ об увольнении Бугрова с должности ректора КНУ / Скриншот

Стоит отметить, что 28 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию ректора – его ранее признали виновным по делу о недостоверном декларировании.