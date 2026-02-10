Об этом 24 Каналу сообщили в Министерстве образования и науки Украины. В вузе назначили нового и.о. руководителя.

Почему Поплавский потерял должность президента вуза?

В МОН отметили: у Поплавского завершился срок действия контракта. Поэтому нужно было назначить нового руководителя этого учреждения высшего образования – и.о. президента, чтобы вуз не остался без руководителя.

В МОН также уточнили, что и.о. руководителя Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) назначили профессора кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса университета Игоря Комарницкого.

О проведении выборов в этом вузе, в МОН отметили, что обнародует соответствующий приказ позже. Деталей пока нет.

К слову, Поплавский уже дважды был главой учебного заведения. В соответствии с законодательством, ректор имеет право находиться в должности только два срока подряд и баллотироваться на третий не может.