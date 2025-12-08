Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарии Укринформа главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака. Он отметил, что проверки ГСКО продолжает.
Почему будут проверять вузы и колледжи?
Гурак сообщил, что до конца года планируют провести несколько проверок, а в начале следующего учебного года работа будет продолжаться.
Мы запланировали еще 50 колледжей и высших учебных заведений проверить. А сколько может быть отчислено? Посмотрим по результатам,
– подчеркнул он.
И добавил, что сейчас основное внимание сосредоточили на колледжах, поскольку МОН и Верховная Рада ограничили поступление в вузы абитуриентам старше 25 лет. Поэтому большинство таких абитуриентов выбирает именно колледжи.
Гурак отметил, что в целом уже отчислили около 50 тысяч студентов.
Для понимания масштаба: на протяжении многих лет в украинских учебных заведениях стабильно обучалось около 30 тысяч студентов старше 25 лет. Это касалось всех форм – профессионального предвысшего образования, высшего, второго высшего, а также аспирантуры. Сейчас же таких студентов уже 250 тысяч. То есть мы говорим о том, что на 220 тысяч студентов увеличился контингент в условиях войны,
– уточнил он.
И добавил, что из-за этого и инициировали проверки.
Куда активно поступают мужчины 25+?
- Глава ДСЯО Руслан Гурак рассказывал, что в 2023 – 2024 годах государство законодательно перекрыло основные лазейки для поступления уклонистов в вузы. Зато такие студенты, которым более 25 лет, переориентировались на колледжи.
- Есть колледжи, где почти все новые студенты – военнообязанные в возрасте более 25 лет, отметил он.
- Гурак добавил, что отдельные колледжи ранее недобирали студентов, а сейчас у них – ажиотаж. При этом преимущественно среди поступающих в возрасте 25+.
- Студенты в возрасте 25+ идут и в вузы, но там масштабы меньше.
- Больше всего студентов в возрасте 25+ учатся на контракте. Такие абитуриенты чаще идут на самые дешевые специальности.
- В Службе отметили, что эти студенты получают образование для отсрочки от мобилизации.