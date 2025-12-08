Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на комментарии Укринформа главы Государственной службы качества образования Руслана Гурака. Он отметил, что проверки ГСКО продолжает.

Почему будут проверять вузы и колледжи?

Гурак сообщил, что до конца года планируют провести несколько проверок, а в начале следующего учебного года работа будет продолжаться.

Мы запланировали еще 50 колледжей и высших учебных заведений проверить. А сколько может быть отчислено? Посмотрим по результатам,

– подчеркнул он.

И добавил, что сейчас основное внимание сосредоточили на колледжах, поскольку МОН и Верховная Рада ограничили поступление в вузы абитуриентам старше 25 лет. Поэтому большинство таких абитуриентов выбирает именно колледжи.

Гурак отметил, что в целом уже отчислили около 50 тысяч студентов.

Для понимания масштаба: на протяжении многих лет в украинских учебных заведениях стабильно обучалось около 30 тысяч студентов старше 25 лет. Это касалось всех форм – профессионального предвысшего образования, высшего, второго высшего, а также аспирантуры. Сейчас же таких студентов уже 250 тысяч. То есть мы говорим о том, что на 220 тысяч студентов увеличился контингент в условиях войны,

– уточнил он.

И добавил, что из-за этого и инициировали проверки.

