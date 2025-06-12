Кто такой филантроп, происхождение этого слова, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог @pani_olya_007.

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Что означает "филантроп"

Сегодня в Украине почти каждый украинец побывал в роли филантропа. Но все ли знают значение и происхождение слова?

Вот какое определение имеет слово "филантроп" – это лицо или даже организация, которая предоставляет финансовую или иную поддержку для благотворительных, гуманитарных или общественных целей, без ожидания получения прибыли или выгоды от этой деятельности.

Филантропы могут пожертвовать деньги, имущество, ресурсы, время и навыки, чтобы помочь другим и способствовать социальным и общественным инициативам.

Сам термин "филантропия" греческого происхождения, и в переводе означает – любовь к людям. Сначала, в V веке до нашей эры, – оно означало божественную благосклонность, а в IV веке нашей эры уже – доброжелательное отношение к человеку.

Впервые его использовал Эсхил в произведении "Прометей Прикованный", чтобы обозначить божественную помощь людям.

В ХХ веке его возродили во Франции, и из нее оно пришло и к нам.

В украинском языке есть и свои соответствия:

благодійник,

добродійник,

доброчинець.

Каждый из нас сегодня является благотворителем – помогая ВСУ, вынужденно переселенным лицам, детям с особыми образовательными потребностями, пожилым людям, людям с инвалидностью.

Хотя и советуют различать термины филантроп и благотворитель, поскольку филантропия имеет большие масштабы и неоднократное участие, а еще, результат может быть не сиюминутным.

Противовесом этого термина является мизантроп – человек, который ненавидит людей или человечество в целом. К счастью, таких людей очень мало.

Узнавайте о терминах и их значениях, а происхождение может вас и удивить. К слову, узнайте значение термина "тригерить".