Что означает выражение "родичі гарбузові" и еще несколько редких, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог языковеда @dalebi.katya.

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Что на самом деле означают известные выражения

В украинском языке есть настолько точные фразеологизмы, значение которых значительно интереснее и древнее чем кажется. И когда их слышишь, то не всегда можно сразу догадаться о чем идет речь.

Знали, что существуют выражения, касающиеся родственных и не совсем связей, а также – как говорят в народе об одиноких людях?

Фраза, "родичі гарбузові" для украинцев известна издавна и имеет значение. И мы говорим не о ботаническом роде тыквенных – кабачки, цукини, патиссоны, дыни, огурцы и арбузы.

Во фразеологизме украинцы так обозначат всех не кровных родственников – кума, крестную/крестного, невестку. Вспомните, в известном детском стихотворении или песне "Ходить гарбуз по городу, питається свого роду", сначала отзываются дыня-хозяйка и сыновья-дочери огурчики, они ведь из того же рода – тыквенниых. Но потом отозвались и другие "родственники" – морковь, свёкла, картошка, фасоль и боб, а эти растения – совсем другой вид. Вот здесь как раз рассказывают о не кровных родственниках, которые составляют близкий круг общения определенной семьи.

Случалось ли слышать выражение "выдрызана скибка"? Так говорят об одиноких людях у которых нет кровных родственников или которые заботятся сами о себе – это и про сирот и про пожилых людей. Но изначально его использовали к девушкам, которые уходили после замужества из родительского дома. Однако, в новой семье не чувствовали себя своей, родной – как отрезанный ломтик, который к хлебу обратно не прислонишь.

А еще есть несколько интересных выражений о труде, которые вы точно слышали, но не знали, какая история за ними стоит.

Существует немного юморное выражение – "товчеться, як Марко по пеклу. Оно совсем не случайно – здесь и имя и место имеют значение. По украинской легенде имя Марко носил человек, который ударил Христа железной перчаткой. За этот поступок он был наказан Господом на кару – все время ходить по кругу привязанным к столбу не останавливаясь никогда. А потому этим фразеологизмом обозначат человека, который все время что-то делает, ходит, суетится и не имеет покоя.

И, конечно, после тяжелого труда вас накрывает усталость, когда вы чувствуете себя "без задних ног". Но какие же задние ноги у людей? А выражение родилось из наблюдений за животными, в частности за лошадьми. И конечно эти животные, после тяжелой усталости ложились на землю, чтобы отдыхать. Но если их внезапно спугнуть, то становясь на ноги заметно, что задние ноги лошади не слушаются и она ковыляет на передних. И вспомните, что именно из этого наблюдения имеем и другое выражение – "устала, как лошадь". Лошадей уже видим не часто, а выражения остались.

Знали ли эти выражения: смотрите видео

Узнавайте значение и происхождение фразеологизмов и обязательно используйте их в своей речи.