І доволі непогано там прижився. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" до Дня сімейної медицини і Дня сімейного лікаря, який відзначають 19 травня, допоможе його виявити у своєму мовленні та "вилікувати".

Дивіться також Не "хто крайній" і "купляйте": як правильно українською говорити про торгівлю

Що відомо про День сімейної медицини і День сімейного лікаря?

19 травня щорічно відзначають Всесвітній день сімейного лікаря. Це професійне свято вшановує роботу фахівців, які займаються діагностуванням та лікуванням пацієнтів.

Його почали святкувати за ініціативою Всесвітньої організації сімейних лікарів з 2011 року. Головна мета цього свята – підкреслити важливу роль цих фахівців у системах охорони здоров'я в усьому світі. Відтоді Всесвітній день сімейного лікаря щороку відзначають у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Як правильно говорити на медичну тематику?

У сто двадцять третій добірці підкажемо, де ви можете вживати та чути суржик, коли спілкується про лікування та обговорюєте різні діагнози.

Больниця – лікарня;

больничиний – лікарняний;

боліти – хворіти;

обслідування – обстеження;

регістратура – реєстратура;

визов лікаря – виклик лікаря;

скора поміч – швидка допомога;

справка – довідка;

роддом – пологовий будинок;

сильна біль.

Зверніть увагу! Слово "біль" – чоловічого, а не жіночого роду. Тому сильний біль, а не "сильна біль".

Лікар, доктор чи лікуючий лікар?

Лічити – лікувати;

лікуючий лікар – лікар;

До речі, український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці української мови розповів, що люди, які нас лікують, – лікарі, а не доктори. Саме лікарі працюють у лікарнях. Доктор – це науковий ступінь. Наприклад, доктор медичних наук.

Також педагог акцентував: лікуючий лікар – це тавтологія. І так зрозуміло, що лікар лікує.

Російську сполуку "лечащий врач" передаємо одним словом – лікар,

– уточнив він.

І додав: якщо ви все ж хочете означити лікаря, який лікує саме вас, то можна сказати так: особистий лікар або персональний лікар.

Цікаво! В одній із мовних добірок ми розповідали, які суржикові слова ви можете часто вживати. Зокрема, це такі: "прівєт, поняв, канєшно".



Особистий лікар / Freepik

Як назвати стани та ліки українською?

Також пам'ятаймо, як правильно українською звучать різні діагнози та стани людини і все, що з ними пов'язано.

обезболюючі – знеболювальні;

прививка – щеплення;

невірний діагноз – неправильний діагноз;

Зауважимо, що діагноз, як і відповідь, має бути правильний чи неправильний. Вірно можна когось кохати або служити Батьківщині.

головокружіння – запаморочення;

тошнота – нудота;

простити – застудитися;

знобить – морозить;

соблюдати режим – дотримуватися режиму;

спасти – рятувати;

Зауважимо, що в українських словниках можна знайти слово "спасати" як синонім до "врятувати". Однак сучасні мовознавці радять вживати "рятувати".

приміняти мазь – застосовувати мазь;

хворий на носилках – хворий на ношах.

падати в обморок – непритомніти, мліти;

рани зажили – рани загоїлися;

жарознижуючі лікарства – протигарячкові ліки.

лікарство і ліки;

Слово "лікарство" фіксують українські словники. Але воно є розмовним. Тому краще вживати слово "ліки".



Ліки чи лікарство / Freepik

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали, як правильно українською говорити про застуду та лікування.

Як називати хвороби українською правильно?

Також називаймо ці хвороби правильно:

сердечно-сосудисте захворювання – сердечно-судинне захворювання;

язва желудка – виразка шлунка;

опухоль – пухлина;

запалення легень і запалення легенів;

До слова, у словниках можна знайти пояснення, що обидві форми рівновживані, питомі і відповідають нормі літературної мови.

попередити хворобу – запобігти хворобі;

Дивіться також Не кажіть "капучіно" й "еспрессо": як українською правильно називати напої

Чому важливо "вилікувати" медичну термінологію?

У середині минулого сторіччя сфера медицини у нашій державі зазнала русифікації. Як і інші сфери. На російську мову поступово перейшла більшість наукових видань.

Тому не варто вживати русизми – треба очищувати нашу мову та термінолонію від "мовного сміття" та відновлювати правильну національну медичну термінологію.