И довольно неплохо там прижился. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" к Дню семейной медицины и Дню семейного врача, который отмечают 19 мая, поможет его обнаружить в своей речи и "вылечить".
Что известно о Дне семейной медицины и Дне семейного врача?
19 мая ежегодно отмечают Всемирный день семейного врача. Этот профессиональный праздник чествует работу специалистов, которые занимаются диагностированием и лечением пациентов.
Его начали праздновать по инициативе Всемирной организации семейных врачей с 2011 года. Главная цель этого праздника – подчеркнуть важную роль этих специалистов в системах здравоохранения во всем мире. С тех пор Всемирный день семейного врача ежегодно отмечают во многих странах мира, в том числе и в Украине.
Как правильно говорить на медицинскую тематику?
У сто двадцать третьей подборке подскажем, где вы можете употреблять и слышать суржик, когда общаетесь о лечении и обсуждаете различные диагнозы.
- Больниця – лікарня;
- больничиний – лікарняний;
- боліти – хворіти;
- обслідування – обстеження;
- регістратура – реєстратура;
- визов лікаря – виклик лікаря;
- скора поміч – швидка допомога;
- справка – довідка;
- роддом – пологовий будинок;
- сильна біль.
Обратите внимание! Слово "боль" – мужского, а не женского рода. Поэтому "сильний біль", а не "сильна біль".
Врач, доктор или лечащий врач?
- Лічити – лікувати;
- лікуючий лікар – лікар;
Кстати, украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке украинского языка рассказал, что люди, которые нас лечат, – врачи, а не доктора. Именно врачи работают в больницах. Доктор – это научная степень. Например, доктор медицинских наук.
Также педагог акцентировал: лечащий врач – это тавтология. И так понятно, что врач лечит.
Русское сочетание "лечащий врач" передаем одним словом – врач (укр. лікар),
– уточнил он.
И добавил: если вы все же хотите обозначить врача, который лечит именно вас, то можно сказать так: "особистий лікар" или "персональний лікар".
Как назвать состояния и лекарства на украинском?
Также помним, как правильно на украинском звучат различные диагнозы и состояния человека и все, что с ними связано.
- обезболюючі – знеболювальні;
- прививка – щеплення;
- невірний діагноз – неправильний діагноз;
Заметим, что диагноз, как и ответ, должен быть правильный или неправильный. Верно можно кого-то любить или служить Родине.
- головокружіння – запаморочення;
- тошнота – нудота;
- простити – застудитися;
- знобить – морозить;
- соблюдати режим – дотримуватися режиму;
- спасти – рятувати;
Заметим, что в украинских словарях можно найти слово "спасать" как синоним к "спасти". Однако современные языковеды советуют употреблять "спасать".
- приміняти мазь – застосовувати мазь;
- хворий на носилках – хворий на ношах.
- падати в обморок – непритомніти, мліти;
- рани зажили – рани загоїлися;
- жарознижуючі лікарства – протигарячкові ліки.
- лікарство і ліки;
Слово "лекарство" фиксируют украинские словари. Но оно является разговорным. Поэтому лучше употреблять слово "ліки".
Как называть болезни на украинском правильно?
Также давайте называть эти болезни правильно:
- сердечно-сосудисте захворювання – сердечно-судинне захворювання;
- язва желудка – виразка шлунка;
- опухоль – пухлина;
- запалення легень і запалення легенів;
К слову, в словарях можно найти объяснение, что обе формы равноупотребительны, исконные и соответствуют норме литературного языка.
- попередити хворобу – запобігти хворобі;
Почему важно "вылечить" медицинскую терминологию?
В середине прошлого столетия сфера медицины в нашем государстве подверглась русификации. Как и другие сферы. На русский язык постепенно перешло большинство научных изданий.
Поэтому не стоит употреблять русизмы – надо очищать наш язык и терминолонию от "языкового мусора" и восстанавливать правильную национальную медицинскую терминологию.