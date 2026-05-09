Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" помогает выявлять и "обезвреживать" суржик. На этот раз подскажем, где он "спрятался" в теме торговли.
Когда День торговли?
9 мая в этом году отмечают Всемирный день справедливой торговли. Этот день приходится ежегодно на вторую субботу мая. Его начали, в частности, с целью поддержки малых производителей.
Этот день также напоминает о вызовах и трудностях, с которыми постоянно сталкиваются предприниматели и производители продукции. Они вынуждены адаптироваться к новым условиям и создавать новые модели взаимодействия с покупателями.
Заметим при этом, что День работников торговли в нашем государстве ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля.
Как на украинском рассказать о торговле?
У сто двадцать второй подборке подскажем, какие слова на тему торговли вы можете употреблять неправильно. Также поможем их исправить.
- Магазин відкритий – магазин відчинений;
- закритий – зачинений;
- відчинять з обіду – відчинять після обіду;
- у продажі – у продажу;
Известный украинский языковед Александр Пономарив писал, что слово "продажа" не имеет множественного числа. Поэтому правильно говорить так: директор із продажу, а не "директор із продажів".
Купля-продажа – купівля-продаж;
заказати – замовити;
Интересно! В украинском языке есть слово "заказати", но не для обозначения заказа. Основное его значение такое: не позволять делать что-либо; запрещать.
- Продавщиця – продавчиня;
- очередь – черга;
- хто крайній – хто останній;
Редактор Ольга Мороз пишет: спросить "хто крайній у черзі?" – неправильно. Надо спросить "хто останній у черзі?". Так:
последний – тот, что заканчивает ряд предметов, явлений, действий;
крайний – тот, что с краю.
По ее словам, "крайний" вместо "последний" чаще всего употребляют в армии, потому что избегают слова "последний" из-за суеверий.
"Ярмарка" или "ярмарок"?
У Словаре украинского языка есть слово "ярмарок" – это торг, который устраивают регулярно, в определенное время года и в определенном месте для продажи и покупки товаров. Оно имеет немецкое происхождение.
Зато слово "ярмарка" есть в русском языке. Поэтому стоит отдавать предпочтение нашему "ярмарку".
"Купувати" или "купляти"?
Купляти – купувати;
Заметим, что довольно распространенной ошибкой является употребление слова "купляти". Правильно говорить "купувати".
- розщитатися – розрахуватися;
- виручка – виторг;
- купити в розсрочку – купити на виплат;
- оптом – гуртом;
- оптовий магазин – гуртівня;
- наложенный платеж – післяплата;
- в розницю – уроздріб;
Ресурс Mova.in.ua отмечает, что слова "оптом" и "в розницу" – русинизмы. Поэтому их употреблять не стоит.
"Личить" или"пасує"?
- Вам йде – вам пасує чи личить;
Профессор Пономарив отмечал, что в нашем языке есть и "личить", или "пасує". При этом уточнил:
- пасувати – быть приемлемым, годиться, соответствовать;
- личити имеет два значения: первое – то же, что и у слова пасовать; второе – соответствовать установленным правилам, обычаям.
Подходит или подходит? Фото Magnific
- по розміру – за розміром;
- мєлоч – дрібні гроші;
- скільки стОїть – скільки коштує;
- звєсити – зважити;
- на вєсах – на вагах;
- грам – грамів;
- три кілограма – три кілограми;
Обратите внимание! При числительных два (две), три, четыре в именительном и винительном падежах употребляются существительные в форме именительного падежа множественного числа.
Кульок, пакет или сумка-кравчучка?
- Кульок – пакет;
Слово "кульок" также является интересным в украинском языке. Его можно найти в словарях, но языковеды не советуют его употреблять для обозначения тары. Причина – заимствование из русского языка. Можно вместо этого говорить так:
- пакет;
- торба;
- пакетик;
- торбинка;
- мішок;
- мішечок.
Языковеды при этом говорят, что разграничение значений понятий "пакет" как бумажный мешок и "кулек" является искусственным.
Интересно В Академическом толковом словаре є слово "кулек" как синоним к "кулик".
- Сумка-кравчучка – сумка-візок;
До сих пор в Украине можно увидеть, как пожилые люди ходят на рынок с сумками-тележками. В народе их называют "кравчучками".
Кравчу́чка – распространенное в Украине разговорное название тележки для ручной перевозки грузов, сделанной в виде L-образной металлической рамы с двумя колесами.
Эти сумки стали творением авиатора Алексея Сергеева. Сумка была очень популярной в 1990-х годах. Тележку назвали в честь первого президента Украины, при правлении которого украинцы жили тяжело. Это слово стало едва ли не главным неологизмом независимой Украины, пишет "Локальная история".
Сумка-тележка ("кравчучка") Фото: Prom
Как правильно на украинском говорить о транспорте?
Языковые извращения можно услышать и на тему транспорта. В частности, не стоит говорить так:
- остановка – зупинка;
- общественний транспорт – громадський транспорт тощо.
А вот слово "шофер" может показаться суржиковым. Однако это не так. Слова "водитель" и "шофЕр" – равнозначны. Но "водитель" имеет древнее происхождение и более широкое значение в современном украинском языке.