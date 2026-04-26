В частности, языковые покручи можно услышать на тему транспорта. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет их выявить и избавиться.

Смотрите также Не "горбушка" и "чипсы": как правильно рассказывать о еде на украинском

Как правильно говорить на украинском о транспорте?

У сто двадцатой подборке подскажем, как правильно на украинском общаться о транспорте, в том числе и общественном. При этом уточним, какие суржиковые слова и выражения вы можете слышать и употреблять и расскажем, чем их заменить.

Битком набитий – вщерть наповнений;

перегружений – переповнений;

остановка – зупинка;

общественний транспорт – громадський транспорт;

контрольор – контролер.

Интересно! В украинском языке есть слова "вщерть" и "вщент". Доктор филологических наук Александр Пономарив рассказывал об этих словах, близкие звучанием, но разные значением, то есть паронимы. Их часто путают и употребляют друг вместо друга.

Наречие "ущент" или "вщент" означает "окончательно", "до конца", "без остатка". "Ущерть" – "вщерть" – это "полностью", "до самого верха", "по самые края",

– уточнял языковед.

"Шофер" и "водій"

Слово "шофер", на первый взгляд, может показаться суржиковым. Однако это не так. Учительница украинского языка и литературы Ольга Кравченко в видео на YouTube объяснила разницу между этими словами. Говорит, что часто язык "водитель" и "шофЕр" употребляются как равнозначные. Относительно разницы – слово "водій" имеет древнее происхождение и более широкое значение в современном украинском языке.

Основное значение слова водитель в современном украинском языке – человек, прошедший специальную подготовку и управляющий автомобилем, автобусом, троллейбусом, трамваем и т.д,

– отмечает педагог.

Слово "шофер" имеет другое происхождение и более узкое значение. Это водитель автомобиля. Слово попало в украинский язык из французского и всегда употребляется с ударением на втором слоге.

Закомростіровати – закомпостувати;

тролєйбус – тролейбус;

удобне місце – зручне місце;

слідуюча зупинка – наступна зупинка;

автобус по заказу – автобус на замовлення.

Смотрите также Зимой или зимой: как правильно на украинском рассказать о холодной поре

"Ждати" і "чекати"

Слово "ждати" также может показаться суржиковым. Однако так не является. Учительница украинского языка Светлана Чернышева акцентировала, что не все слова, которые схожи с русскими, являются суржиковыми.

Это касается и слова "ждати". Оно происходит от праславянского, родственное с литовским и латвийским. Упоминается в фольклоре и произведениях Стельмаха, Симоненко, Шевченко, Костенко. Итак, слова "ждати" и "чекати" – это синонимы и можно употреблять и то, и то,

– объяснила педагог.

Білєт – білет, квиток;

Слова "білет" и "квиток" также есть в нашем языке. А вот слово "білєт" – суржиковое. Ресурс Ukr-mova.in.ua рассказывает, какая разница между этими словами.

Білет – карточка с вопросами для тех, кто сдает экзамен или зачет; ценные бумаги.

Квиток – документ, который удостоверяет принадлежность к организации; купленная карточка, дающая право проезда, посещения музея и тому подобное.



"Білет" и "квиток" / Ukr-mova.in.ua

Двері закриваються – двері зачиняються;

лишній квиток – зайвий квиток;

проходіть – проходьте;

притормозіть – пригальмуйте;

їде до желізно-дорожнього вокзала – їде до залізничного вокзалу;

давайте зупинимося тут – зупинімось тут;

річний транспорт – річковий транспорт.

Смотрите также Не говорите "капучино" и "эспрессо": как по-русски правильно называть напитки

"Поїзд" і "потяг"

Многие украинцы могут также избегать слова "поїзд", потому что считают его калькой с русского. Поэтому они употребляют слово "потяг". Учительница украинского языка Светлана Чернышева рассказала, какая разница между этими словами.

"Поїзд" – это ряд соединенных между собой железнодорожных вагонов, движущихся с помощью локомотива.

Зато слово "потяг", по данным словаря, имеет несколько значений. В частности:

настоятельное стремление к чему-либо, сильная внутренняя потребность делать что-то, быть где-то;

большая заинтересованность чем-либо;

усиленная, непреодолимая склонность к кому-либо, настоятельная потребность общаться с определенным лицом;

поезд (устаревшее).

Учитель и языковед Александр Авраменко отмечает, что "потяг" и "поїзд" являются синонимами. Их можно употреблять по своему усмотрению. Все же в украинском языке более распространенным является слово "поїзд". Также он советует говорить, что посадка "триває", а не "продолжается".

посадка продовжується – посадка триває;

полка – поличка;

подорожуючий – подорожній, мандрівник;

пасок безпеки – ремінь безпеки.

"Машина" і "автомобіль"

Эти слова также имеют различия. Если взглянуть в Словаре украинского языка, то видим, какие именно.

"Автомобіль" – это самоходная машина с двигателем внутреннего сгорания для перевозки пассажиров и грузов по безрельсовым дорогам.

Слово "машина" вместо этого имеет несколько значений:

Механизм или комплекс механизмов, предназначенный для выполнения полезной работы путем преобразования одного вида энергии в другой. Переносное значение об организации, учреждение, порядок и т.д., как механизм, обеспечивают бесперебойную работу кого-то, чего-то. Транспортное средство (автомобиль, танк, самолет и т.д.), что движется благодаря какому-то механизму.

Смотрите также Не чипсы, газировка, американо, латте: как грамотно рассказать о своем перекусе на украинском

Читайте другие подборки на эту тему: