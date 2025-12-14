И запоминать, какие ошибки не стоит допускать, когда рассказываете о зиме. А их подскажет 24 Канал в рамках рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно".

Как правильно на украинском рассказать о зиме?

У сто семнадцатой подборке подскажем, какие суржиковые слова не стоит употреблять на тему зимы и как их заменить. Также обогатим вашу ежедневную речь интересными зимними синонимами.

Для начала вспоминаем, как правильно на украинском называть зимние месяцы:

декабрь – грудень;

январь – січень;

февраль – лютий;

Также не забываем:

наступила зима – настала зима;

сурова – сувора;

взимку, узимку, зимою, за білих мух, напоминает ресурс "Укр-язык".



Погодные прихоти и природные явления описываем правильно так:

похолодало – похолодніло;

пасмурно – похмуро;

льод – лід;

снєжинки – сніжинки;

голольод – ожеледь, ожеледиця;

Украинский языковед и учитель Александр Авраменко объяснил разницу между словами "ожеледь" и "ожеледиця". И уточнил, что эти слова – близкозвучные, однако обозначают разные явления.

Ожеледь – это тонкий слой льда на различных предметах: деревьях, крышах, дорогах, проводах – но преимущественно с неветренной стороны. Гололед образуется из намерзания капель, переохлажденного дождя или мороси.

А ожеледиця – это лед на поверхности земли, образовавшийся после оттепели или дождя в результате похолодания до минусовой температуры. А также вследствие замерзания мокрого снега, дождя или мороси от соприкосновения с сильно охлажденной поверхностью.

сосулька – бурулька;

інєй – іній;

приморозки і заморозки;

Языковеды советуют различать также значение этих слов. Если хотите рассказать о небольших весенних и осенних морозах, что бывают на рассвете или ночью, помните: первое происходит от примораживать (слегка повреждать морозом); а второе – от замораживать (очень охлаждать, доводить до замерзания).

Метель – хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія, снігокрутниця;

И это далеко не все украинские соответствия, которые вы можете употреблять, когда рассказываете о сильном ветре со снегом. Больше интересных синонимов можно найти здесь.

И пока вы готовитесь к праздникам, помните:

празнікі – свята;

йолка – ялинка;

Новий год – Новий рік;

отопітєльний сезон – опалювальний сезон.

