Дорога при этом покрылась тонким слоем льда. 24 Канал со ссылкой на видео тренера по речи Виктории Хмельницкой расскажет, как назвать это явление на украинском правильно

Как будет "гололед" на украинском?

Часто слой льда на дороге украинцы любят называть "гололід" или "голольод". Но это неправильные названия.

Виктория Хмельницкая подсказала, как правильно сказать. Она предложила такие благозвучные варианты:

ожелЕдиця;

ожелЕдець;

ожеледь;

позлИтка;

голощІк;

полЕдниця;

слизОта.

Являются ли гололед и гололедица синонимами?

Украинский языковед и учитель Александр Авраменко при этом объяснил разницу между словами "ожеледь" и "ожеледиця". И уточнил, что эти слова – близкозвучные, однако обозначают разные явления.

Ожеледь– это тонкий слой льда на различных предметах: деревьях, крышах, дорогах, проводах – но преимущественно с неветренной стороны. Гололед образуется из намерзания капель, переохлажденного дождя или мороси.

А ожеледиця – это лед на поверхности земли, образовавшийся после оттепели или дождя в результате похолодания до минусовой температуры. А также вследствие замерзания мокрого снега, дождя или мороси от соприкосновения с сильно охлажденной поверхностью.

В целом языковеды советуют различать эти два понятия, информирует ресурс "Язык – ДНК нации".

Ожеледь – кристаллы льда или снега, которыми обрастают стволы и ветви деревьев, провода и т.д.: покрываться гололедом, слабый гололед утром.

Ожеледиця – тонкий слой льда на поверхности земли: гололедица на дорогах, браться гололедом.



Является ли гололед и гололедица синонимами / "Язык – ДНК нации"

