При этом часто не знают, где закралась ошибка. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет грамотно рассказывать о еде, ее разновидности и процесс приготовления.

Как грамотно рассказывать о еде на украинском?

У сто восемнадцатой подборке подскажем, какие слова вы можете употреблять неправильно в отношении еды, а какие наоборот – суржиковыми не являются.

Їда і їжа;

Стоит различать эти два слова. Известный учитель Александр Авраменко заметил, что "їжа" – это блюдо, продукты, а "їда"– процесс потребления блюда.

жаркоє – не жарке, а печеня;

картошка – картопля;

катлєта – котлета;

кєкси – кекси;

овсянка – вівсянка;

творог – сир;

Доктор филологических наук Александр Пономарив подчеркивал: русское слово "творог" на украинском языке будет "сыр". А русское "сыр" – твердый сыр.

Страва і блюдо

Также стоит различать слова "страва" и "блюдо". Это в русском языке "блюдо" обозначает блюдо. В украинском языке это слово имеет другое значение.

Страва – приготовленные для еды продукты, еда, продукты, уточняет Словарь украинского языка.

– приготовленные для еды продукты, еда, продукты, уточняет Словарь украинского языка. Блюдо – это фарфоровая тарелка; широкий сосуд, в который кладут или насыпают блюдо.



Блюдо и страва / Ukr-mova.in.ua.

блінчики – млинці;

оладі – оладки;

Языковед Лара Чемерис на своей странице в инстаграме уточнила, какие есть разновидности блинов.

Млинець – тонкая лепешка из жидкого теста, испеченная на сковороде.

– тонкая лепешка из жидкого теста, испеченная на сковороде. Налисник – тонкий блинчик, в который заворачивается какая-то начинка.

– тонкий блинчик, в который заворачивается какая-то начинка. Оладок – небольшой толстый блинчик.

Интересно! В слове "нАчинка" – ударение на первом слоге.

Кстати, в разных регионах Украины оладьи имеют свои названия:

ладки – устаревшая форма, Полесье,

присканці – с яблоками, Галичина,

припіканці – с начинкой, Центральная Украина.

"Жарити" или "смажити"?

Многие украинцы убеждены, что слово "жарить" является суржиковым. Профессор, языковед Александр Пономарив для ВВС Украина объяснял, что слова "жарить" и "смажити" являются синонимами. Все же, по его словам, стоит отдавать предпочтение именно слову "смажити" как более оригинальному украинскому.

Что интересно, отдельные языковеды, к примеру, Ольга Ходацкая, в своем видео в тиктоке советует различать эти два процесса приготовления по принципу использования дополнительных девайсов и огня. Если вы для приготовления используете сковородку, котелок, кастрюлю или другую посуду, а также жир, то вы что-то "смажите". А если готовите на огне или углях без посуды, то жарите.

гов'ядина – яловичина;

куріне м'ясо – куряче;

горбушка – цілушка, окраєць;

Известный учитель Александр Авраменко также напомнил, что образовавшуюся сухую, иногда пригоревшую корочку при выпечке хлеба, в частности паляницы, не стоит называть "горбушкой". Это русинизм.

На украинском ломтик от непочатого края хлеба называют окраєць или цілушка,

– уточнил Авраменко.

чіпси – чипси;

Отдельное внимание обратим на чипсы, ведь многие украинцы называют их "чіпсами" – и делают ошибку. Украинский языковед и учитель Александр Авраменко напомнил правило: в иноязычных словах после букв д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш мы пишем и.

Олія і масло

Стоит также различать значение слов "олія" и "масло", отмечает ресурс Ukr-mova.in.ua.

Олія – жир растительного происхождения;

– жир растительного происхождения; олива – масло из оливкового дерева;

рицина (а не "касторка") – масло из касторового дерева.

(а не "касторка") – масло из касторового дерева. масло – пищевой продукт животного и минерального происхождения.

мастило – техническое вещество.



Олія и масло / Ukr-mova.in.ua.

Также стоит помнить:

растітєльноє масло – олія;

слівочноє масло – вершкове масло;

Варенье или повидло?

Также в нашем языке есть два интересных слова – варенье и повидло. Кто считает, что это – синонимы, кто-то, что одно из них является суржиковым. Так вот: можете употреблять оба – но с разными оттеночными значениями. При этом одно из них является заимствованием.

Словарь украинского языка подает такие значения этих слов:

Варенье – сваренные в сахарном сиропе, меде или патоке ягоды или фрукты.

Повидло – сладкая густая масса из протертых плодов, сваренных с сахаром или патокой.

Заметим, что слово "повидло" – польского происхождения.

К слову, кулинар Евгений Клопотенко заметил: и повидло, и варенье готовят путем проваривания фруктов или ягод с сахаром. Но итоговый продукт отличается.

Как называть различные виды яичницы правильно?

Также украинцы часто путаются в названиях разновидностей яичницы. Их уточнила украинская радиоведущая Ольга Багний в тиктоке.

яічніца – яєшня, яєчня;

омлєт – омлет;

глазунья – оката яєчня;

яічніца-болтунья – яєчня зі збитих яєць або омлет, або яєчня-збовтанка.

Їсти, смакувати та куштувати – какая разница?

Учительница Светлана Чернышева в своем видео в тиктоке также объяснила разницу между словами "есть, пробовать, смаковать".

Їсти – просто потреблять пищу;

– просто потреблять пищу; смакувати – есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком;

– есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком; куштувати – это съедать или выпивать что-то для пробы.

Также не забывайте:

прибори – приладдя;

напитки – напої.

Приятного аппетита!