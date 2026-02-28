При этом часто не знают, где закралась ошибка. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет грамотно рассказывать о еде, ее разновидности и процесс приготовления.
Как грамотно рассказывать о еде на украинском?
У сто восемнадцатой подборке подскажем, какие слова вы можете употреблять неправильно в отношении еды, а какие наоборот – суржиковыми не являются.
- Їда і їжа;
Стоит различать эти два слова. Известный учитель Александр Авраменко заметил, что "їжа" – это блюдо, продукты, а "їда"– процесс потребления блюда.
- жаркоє – не жарке, а печеня;
- картошка – картопля;
- катлєта – котлета;
- кєкси – кекси;
- овсянка – вівсянка;
- творог – сир;
Доктор филологических наук Александр Пономарив подчеркивал: русское слово "творог" на украинском языке будет "сыр". А русское "сыр" – твердый сыр.
Страва і блюдо
Также стоит различать слова "страва" и "блюдо". Это в русском языке "блюдо" обозначает блюдо. В украинском языке это слово имеет другое значение.
- Страва – приготовленные для еды продукты, еда, продукты, уточняет Словарь украинского языка.
- Блюдо – это фарфоровая тарелка; широкий сосуд, в который кладут или насыпают блюдо.
Блюдо и страва / Ukr-mova.in.ua.
блінчики – млинці;
оладі – оладки;
Языковед Лара Чемерис на своей странице в инстаграме уточнила, какие есть разновидности блинов.
- Млинець – тонкая лепешка из жидкого теста, испеченная на сковороде.
- Налисник – тонкий блинчик, в который заворачивается какая-то начинка.
- Оладок – небольшой толстый блинчик.
Интересно! В слове "нАчинка" – ударение на первом слоге.
Кстати, в разных регионах Украины оладьи имеют свои названия:
ладки – устаревшая форма, Полесье,
- присканці – с яблоками, Галичина,
- припіканці – с начинкой, Центральная Украина.
"Жарити" или "смажити"?
Многие украинцы убеждены, что слово "жарить" является суржиковым. Профессор, языковед Александр Пономарив для ВВС Украина объяснял, что слова "жарить" и "смажити" являются синонимами. Все же, по его словам, стоит отдавать предпочтение именно слову "смажити" как более оригинальному украинскому.
Что интересно, отдельные языковеды, к примеру, Ольга Ходацкая, в своем видео в тиктоке советует различать эти два процесса приготовления по принципу использования дополнительных девайсов и огня. Если вы для приготовления используете сковородку, котелок, кастрюлю или другую посуду, а также жир, то вы что-то "смажите". А если готовите на огне или углях без посуды, то жарите.
гов'ядина – яловичина;
куріне м'ясо – куряче;
горбушка – цілушка, окраєць;
Известный учитель Александр Авраменко также напомнил, что образовавшуюся сухую, иногда пригоревшую корочку при выпечке хлеба, в частности паляницы, не стоит называть "горбушкой". Это русинизм.
На украинском ломтик от непочатого края хлеба называют окраєць или цілушка,
– уточнил Авраменко.
- чіпси – чипси;
Отдельное внимание обратим на чипсы, ведь многие украинцы называют их "чіпсами" – и делают ошибку. Украинский языковед и учитель Александр Авраменко напомнил правило: в иноязычных словах после букв д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш мы пишем и.
Олія і масло
Стоит также различать значение слов "олія" и "масло", отмечает ресурс Ukr-mova.in.ua.
- Олія – жир растительного происхождения;
олива – масло из оливкового дерева;
- рицина (а не "касторка") – масло из касторового дерева.
масло – пищевой продукт животного и минерального происхождения.
- мастило – техническое вещество.
Олія и масло / Ukr-mova.in.ua.
Также стоит помнить:
- растітєльноє масло – олія;
- слівочноє масло – вершкове масло;
Варенье или повидло?
Также в нашем языке есть два интересных слова – варенье и повидло. Кто считает, что это – синонимы, кто-то, что одно из них является суржиковым. Так вот: можете употреблять оба – но с разными оттеночными значениями. При этом одно из них является заимствованием.
Словарь украинского языка подает такие значения этих слов:
Варенье – сваренные в сахарном сиропе, меде или патоке ягоды или фрукты.
Повидло – сладкая густая масса из протертых плодов, сваренных с сахаром или патокой.
Заметим, что слово "повидло" – польского происхождения.
К слову, кулинар Евгений Клопотенко заметил: и повидло, и варенье готовят путем проваривания фруктов или ягод с сахаром. Но итоговый продукт отличается.
Как называть различные виды яичницы правильно?
Также украинцы часто путаются в названиях разновидностей яичницы. Их уточнила украинская радиоведущая Ольга Багний в тиктоке.
- яічніца – яєшня, яєчня;
- омлєт – омлет;
- глазунья – оката яєчня;
- яічніца-болтунья – яєчня зі збитих яєць або омлет, або яєчня-збовтанка.
Їсти, смакувати та куштувати – какая разница?
Учительница Светлана Чернышева в своем видео в тиктоке также объяснила разницу между словами "есть, пробовать, смаковать".
- Їсти – просто потреблять пищу;
- смакувати – есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком;
- куштувати – это съедать или выпивать что-то для пробы.
Также не забывайте:
прибори – приладдя;
напитки – напої.
Приятного аппетита!