О происхождении слова "оладьи" и диалектические названия блюда, рассказывает 24 Канал.

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Откуда взялось название "оладьи"

Это вкусное блюдо, которым лакомятся чаще всего на завтрак, является разновидностью блинов – оладьи. Цэто небольшие рыхлые жареные лепешки из жидкого теста, традиционное блюдо не только украинской кухни.

Но какое происхождение имеет слово? Слово "оладьи" имеет греческое происхождение – ἐλάδιον < ἔλαιον и означает "масло". Это логично, ведь оладьи жарят именно на масле, и это – ключевой ингредиент в приготовлении блюда.

Еще одной версией происхождения названия – народная этимология "оладьи – потому что размером с ладонь".

В разных регионах Украины оладьи имеют свои названия:

ладки – устаревшая форма, Полесья,

– устаревшая форма, Полесья, присканцы – с яблоками, Галичина,

– с яблоками, Галичина, припеканцы – с начинкой, Центральная Украина.

Особенностью приготовления оладий с начинкой является то, что ее, начинку, сладкую (фрукты или ягоды), или соленую (мясо, колбаса, сыр, овощи или зелень) вмешивают сразу в тесто.

А само тесто готовят на основе воды, молока, кефира или йогурта, с добавлением муки, яиц соды или дрожжей. Тесто должно быть густое как сметана и этим они отличаются от других блинов – "налисників".

Поэтому запомните:

оладья – это рыхлая толстая небольшая лепешка,

– это рыхлая толстая небольшая лепешка, налисник – это тонкий блинчик в который заворачивают начинку.

И не стоит называть эти блюда – "блинчики", потому что это россиянизм, и в украинском языке такого слова нет. Мы жарим – "млинці".

Млинець или блинчик: смотрите видео

Это блюдо готовится достаточно быстро, хорошо насыщает и меняет свой вкус в зависимости от начинки или приложения. А еще можно поэкспериментировать со вкусом, изменив муку на овсяную, рисовую, гречневую или чечевичную. При таком рецепте они будут блюдом для тех, кто придерживается правильного питания.

А еще оладьи – это и овощные блюда, например, сейчас, в летний сезон, их можно приготовить и из кабачков.

Приготовьте себе оладьи: смотрите видео

♬ La Dolce Vita - Fausto Papetti @albik.food Это самые пухлые оладьи три СЕКРЕТА пышности оладий: ️Кефир должен быть горячим ️Соду перетереть между ладонями над тестом (чтобы лучше распределилось) ️После того как вмешали соду, тесто больше НЕ перемешивать Ингредиенты: ️300 г кефира 2,5% ️мелка соли ️яйцо ️20 г сахара ️250 - 260 г муки ️0.5 ч.л. соды ️масло для жарки (не менее 2 мм) Вкусного #оладьи

Приготовьте себе оладьи, сдобрите их свежими ягодами, вареньем или повидлом, сметаной, шоколадом, сгущенным молоком – и насладитесь вкусом, ароматом и летом!