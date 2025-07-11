Про походження слова "оладки" та діалектичні назви страви, розповідає 24 Канал.

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Звідки взялася назва "оладки"

Ця смачна страва, якою ласують найчастіше на сніданок, є різновидом млинців – оладки. Це невеликі пухкі смажені коржики з рідкого тіста, традиційна страва не лише української кухні.

Та яке походження має слово? Слово "оладок" має грецьке походження – ἐλάδιον < ἔλαιον і означає "олія". Це логічно, адже оладки смажать саме на олії, і це – ключовий інгредієнт у приготуванні страви.

Ще однією версією походження назви – народна етимологія "оладки – бо розміром з долоню".

У різних регіонах України оладки мають свої назви:

ладки – застаріла форма, Полісся,

– застаріла форма, Полісся, присканці – з яблуками, Галичина,

– з яблуками, Галичина, припіканці – з начинкою, Центральна Україна.

Особливістю приготування оладок з начинкою є те, що її, начинку, солодку (фрукти чи ягоди), чи солону (м'ясо, ковбаса, сир, овочі чи зелень) вмішують одразу у тісто.

А саме тісто готують на основі води, молока, кефіру чи йогурту, з додаванням борошна, яєць соди чи дріжджів. Тісто має бути густиною як сметана і цим вони різняться від інших млинців – налисників.

Тому запам'ятайте:

оладка – це пухкий товстий невеликий коржик,

– це пухкий товстий невеликий коржик, налисник – це тонкий млинець у який загортають начинку.

І не варто називати ці страви – "блінчики", бо це росіянізм, і в українській мові такого слова немає. Ми смажимо – млинці.

Млинець чи блінчик: дивіться відео

Ця страва готується досить швидко, гарно насичує та змінює свій смак залежно від начинки чи додатку. А ще можна поекспериментувати зі смаком, змінивши борошно на вівсяне, рисове, гречане чи сочевичне. При такому рецепті вони будуть стравою для тих, хто дотримується правильного харчування.

А ще оладки – це й овочеві страви, наприклад, зараз, у літній сезон, їх можна приготувати й з кабачків.

Приготуйте собі оладки: дивіться відео

♬ La Dolce Vita - Fausto Papetti @albik.food Це найпухкіші оладки три СЕКРЕТИ пишності оладків: ️Кефір має бути гарячим ️Соду перетерти між долонями над тістом (щоб краще розподілилося) ️Після того як вмішали соду, тісто більше НЕ перемішувати Інгредієнти: ️300 г кефіру 2,5% ️дрібка солі ️яйце ️20 г цукру ️250 - 260 г борошна ️0.5 ч.л. соди ️олія для смаження (не менше 2 мм) Смачного #оладки

Приготуйте собі оладки, присмачіть їх свіжими ягодами, варенням чи повидлом, сметаною, шоколадом, згущеним молоком – і насолодіться смаком, ароматом і літом!