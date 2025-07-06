Цей літній рецепт можна відтворювати хоч кожного дня – ці оладки ніколи не набридають. Зазвичай господині віджимають зайву вологу після їх натирання, але тут цей крок зайвий, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
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Рецепт оладок з кабачків
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 цибуля;
– 2 яйця;
– 4 – 5 столових ложок борошна;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Кабачок натираємо на великій тертці, цибулю – на дрібній. Змішуємо, але не солимо.
Додаємо яйця, борошно та мелений чорний перець. Усе добре перемішуємо.
Ставимо сковорідку на плиту, вливаємо трішки олії. Коли олія добре розігрівається – лише тоді додаємо сіль до овочевого тіста.
Ще раз перемішуємо масу та викладаємо її ложкою на гарячу сковорідку. Смажимо на невеликому вогні, не поспішаючи. Підрум’янюємо з одного боку, потім обережно перевертаємо на інший.
Готові оладки викладаємо на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
Подаємо зі сметанним соусом або свіжою зеленню.
Смачного!
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