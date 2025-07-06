Цей літній рецепт можна відтворювати хоч кожного дня – ці оладки ніколи не набридають. Зазвичай господині віджимають зайву вологу після їх натирання, але тут цей крок зайвий, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Рецепт оладок з кабачків

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 1 цибуля;

– 2 яйця;

– 4 – 5 столових ложок борошна;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Кабачок натираємо на великій тертці, цибулю – на дрібній. Змішуємо, але не солимо. Додаємо яйця, борошно та мелений чорний перець. Усе добре перемішуємо. Ставимо сковорідку на плиту, вливаємо трішки олії. Коли олія добре розігрівається – лише тоді додаємо сіль до овочевого тіста. Ще раз перемішуємо масу та викладаємо її ложкою на гарячу сковорідку. Смажимо на невеликому вогні, не поспішаючи. Підрум’янюємо з одного боку, потім обережно перевертаємо на інший. Готові оладки викладаємо на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Подаємо зі сметанним соусом або свіжою зеленню.

Смачного!

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