Цей літній рецепт можна відтворювати хоч кожного дня – ці оладки ніколи не набридають. Зазвичай господині віджимають зайву вологу після їх натирання, але тут цей крок зайвий, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Рецепт оладок з кабачків

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 1 цибуля;
– 2 яйця;
– 4 – 5 столових ложок борошна;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Кабачок натираємо на великій тертці, цибулю – на дрібній. Змішуємо, але не солимо.

  2. Додаємо яйця, борошно та мелений чорний перець. Усе добре перемішуємо.

  3. Ставимо сковорідку на плиту, вливаємо трішки олії. Коли олія добре розігрівається – лише тоді додаємо сіль до овочевого тіста.

  4. Ще раз перемішуємо масу та викладаємо її ложкою на гарячу сковорідку. Смажимо на невеликому вогні, не поспішаючи. Підрум’янюємо з одного боку, потім обережно перевертаємо на інший.

  5. Готові оладки викладаємо на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

  6. Подаємо зі сметанним соусом або свіжою зеленню.

Смачного!

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