У приготуванні кабачкової ікри немає нічого складного, а смак, який вона додає до трапези, завжди на найвищому рівні. Цих аргументів цілком достатньо для того, аби приділити трішки часу для заготівлі закуски на зиму. 24 Канал пропонує це зробити за рецептом порталу Woman Life.

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Рецепт кабачкової ікри на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 1 кілограм моркви;

– 1 кілограм цибулі;

– 3 – 4 чайні ложки солі;

– 1/3 чайної ложки перцю;

– 4 столові ложки томатної пасти;

– 3 столові ложки оцту;

– олія.

Приготування:

Кабачки очистіть від шкірки та наріжте на дрібні кубики. Моркву натріть на крупній тертці, а цибулю подрібніть невеликими шматочками. Обсмажте все разом на рослинній олії до м’якості. Після цього овочі перекладіть у глибоку каструлю. Поставте на плиту й тушкуйте близько 20 хвилин після закипання. Зніміть з вогню та подрібніть овочеву суміш блендером до однорідної консистенції. Додайте томатну пасту, сіль, чорний мелений перець та оцет. Добре все перемішайте й знову доведіть до кипіння. Варіть ще 20 хвилин на слабкому вогні. Готову ікру розкладіть у попередньо стерилізовані банки та закатайте кришками.

Смачного!

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