В приготовлении кабачковой икры нет ничего сложного, а вкус, который она добавляет к трапезе, всегда на высшем уровне. Этих аргументов вполне достаточно для того, чтобы уделить немного времени для заготовки закуски на зиму. 24 Канал предлагает это сделать по рецепту портала Woman Life.

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Рецепт кабачковой икры на зиму

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 1 килограмм моркови;

– 1 килограмм лука;

– 3 – 4 чайные ложки соли;

– 1/3 чайной ложки перца;

– 4 столовые ложки томатной пасты;

– 3 столовые ложки уксуса;

– растительное масло.

Приготовление:

Кабачки очистите от кожуры и нарежьте на мелкие кубики. Морковь натрите на крупной терке, а лук измельчите небольшими кусочками. Обжарьте все вместе на растительном масле до мягкости. После этого овощи переложите в глубокую кастрюлю. Поставьте на плиту и тушите около 20 минут после закипания. Снимите с огня и измельчите овощную смесь блендером до однородной консистенции. Добавьте томатную пасту, соль, черный молотый перец и уксус. Хорошо все перемешайте и снова доведите до кипения. Варите еще 20 минут на слабом огне. Готовую икру разложите в предварительно стерилизованные банки и закатайте крышками.

Приятного аппетита!

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