Пойти на природу и пожарить что-то вкусненькое на огне – отличный план для того, чтобы перезарядить свою энергетическую батарейку. 24 Канал предлагает приготовить шашлык из хека по рецепту из TikTok innakluchnik31.
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Рецепт шашлыка из хека
- Время: 45 минут + маринование
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма хека;
– соль и перец по вкусу;
– мука для панировки;
– 2 – 3 лука;
маринад:
– 350 граммов кетчупа чили;
– 50 граммов масла;
– 50 граммов уксуса;
– 150 миллилитров воды;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 50 граммов сахара.
Приготовление:
- Зачищаем рыбу от плавников и нарезаем порционными кусочками.
- Солим и перчим рыбу, обжариваем в муке.
- Смешиваем все ингредиенты для маринада.
- Лук нарезаем кольцами.
- Выкладываем в миску рыбу с луком, заливаем маринадом и оставляем мариноваться.
- На природе можно слегка припечь рыбу на огне.
Приятного аппетита!
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