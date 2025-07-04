Пойти на природу и пожарить что-то вкусненькое на огне – отличный план для того, чтобы перезарядить свою энергетическую батарейку. 24 Канал предлагает приготовить шашлык из хека по рецепту из TikTok innakluchnik31.

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Рецепт шашлыка из хека

  • Время: 45 минут + маринование
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1,5 килограмма хека;
– соль и перец по вкусу;
– мука для панировки;
– 2 – 3 лука;
маринад:
– 350 граммов кетчупа чили;
– 50 граммов масла;
– 50 граммов уксуса;
– 150 миллилитров воды;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 50 граммов сахара.

Приготовление:

  1. Зачищаем рыбу от плавников и нарезаем порционными кусочками.
  2. Солим и перчим рыбу, обжариваем в муке.
  3. Смешиваем все ингредиенты для маринада.
  4. Лук нарезаем кольцами.
  5. Выкладываем в миску рыбу с луком, заливаем маринадом и оставляем мариноваться.
  6. На природе можно слегка припечь рыбу на огне.

Приятного аппетита!

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