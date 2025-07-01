Пудинг – это тот десерт, который обожают абсолютно все. Его даже можно подавать с любимыми ягодами, так он становится еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

Будет интересно Сочетание нежности и сочности: идеальный десерт на все случаи жизни

Рецепт нежного пудинга

Время: 35 минут + застывание

35 минут + застывание Порций: 6

Ингредиенты:

– 800 миллилитров молока;

– цедра лимона;

– ванилин по вкусу;

– 3 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 20 граммов кукурузного крахмала;

– корица или какао для декора.

Приготовление:

Соедините молоко с лимонной цедрой и ванилином, доведите смесь до закипания. Отдельно отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром до однородной светлой массы. Добавьте крахмал к желткам и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Кипяченое молоко снимите с огня, процедите через сито, чтобы убрать цедру. Когда молоко немного остынет, добавьте в него желтковую массу, перемешайте до однородности и поставьте на небольшой огонь. Готовьте крем, постоянно помешивая, пока он не загустеет. Готовую массу перелейте в форму, разровняйте поверхность и присыпьте корицей или какао. Когда остынет, переместите десерт в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Приятного аппетита!

Рецепт лета: как сделать ленивые вареники с вишнями.