Ленивые вареники – отличная опция для яркого семейного завтрака. Они неприхотливы в приготовлении и всегда радуют родных своим вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт ленивых вареников
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм творога;
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки манной крупы;
– 6 столовых ложек муки;
– 6 столовых ложек сахара;
– щепотка соли;
– 200 граммов вишни.
Приготовление:
В большую миску всыпьте шесть столовых ложек сахара, вбейте два яйца и взбейте смесь венчиком или вилкой до однородности.
Добавьте творог и тщательно разотрите, чтобы не осталось комочков.
Досыпьте щепотку соли и манку, перемешайте. Затем добавьте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто.
Сформируйте из теста валик и порежьте его на ровные кусочки.
В каждый кусочек положите очищенную от косточек вишню, заверните так, чтобы ягода полностью оказалась внутри.
Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и варите 4 – 6 минут. Как только всплывут – снимите с огня.
Подавайте горячими со сметаной и сахаром, по желанию украсьте свежими ягодами.
Приятного аппетита!
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