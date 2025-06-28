Ленивые вареники – отличная опция для яркого семейного завтрака. Они неприхотливы в приготовлении и всегда радуют родных своим вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт ленивых вареников

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм творога;
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки манной крупы;
– 6 столовых ложек муки;
– 6 столовых ложек сахара;
– щепотка соли;
– 200 граммов вишни.

Приготовление:

  1. В большую миску всыпьте шесть столовых ложек сахара, вбейте два яйца и взбейте смесь венчиком или вилкой до однородности.

  2. Добавьте творог и тщательно разотрите, чтобы не осталось комочков.

  3. Досыпьте щепотку соли и манку, перемешайте. Затем добавьте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто.

  4. Сформируйте из теста валик и порежьте его на ровные кусочки.

  5. В каждый кусочек положите очищенную от косточек вишню, заверните так, чтобы ягода полностью оказалась внутри.

  6. Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и варите 4 – 6 минут. Как только всплывут – снимите с огня.

  7. Подавайте горячими со сметаной и сахаром, по желанию украсьте свежими ягодами.

Приятного аппетита!

Не блюдо, а праздник: особенный салат из элементарных ингредиентов.