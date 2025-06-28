Ленивые вареники – отличная опция для яркого семейного завтрака. Они неприхотливы в приготовлении и всегда радуют родных своим вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Ингредиенты:

– 1 килограмм творога;

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки манной крупы;

– 6 столовых ложек муки;

– 6 столовых ложек сахара;

– щепотка соли;

– 200 граммов вишни.

Приготовление:

В большую миску всыпьте шесть столовых ложек сахара, вбейте два яйца и взбейте смесь венчиком или вилкой до однородности.

Добавьте творог и тщательно разотрите, чтобы не осталось комочков.

Досыпьте щепотку соли и манку, перемешайте. Затем добавьте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто.

Сформируйте из теста валик и порежьте его на ровные кусочки.

В каждый кусочек положите очищенную от косточек вишню, заверните так, чтобы ягода полностью оказалась внутри.

Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и варите 4 – 6 минут. Как только всплывут – снимите с огня.