Баба-шарпанина недаром попала на страницы "Энеиды" Ивана Котляревского. Этот пирог с рыбой не создаст для хозяек никаких хлопот и порадует родных вкусной трапезой. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом из инстаграма Мирославы Пекарюк.
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Рецепт бабы-шарпанины
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов дорадо;
– 200 граммов филе минтая;
– 2 луковицы;
– 1 морковь;
– лавровый лист, перец черный горошком и молотый, корень петрушки, соль по вкусу;
– 300 граммов рыбного бульона;
– 180 – 200 граммов муки.
Приготовление:
В большую кастрюлю выложите очищенную и хорошо промытую рыбу: дорадо и филе минтая. Добавьте целую морковку, неочищенную луковицу, корень петрушки, несколько горошин черного перца и лавровый лист. Залейте все холодной водой и поставьте на огонь.
После закипания добавьте соль и варите еще полчаса. Затем достаньте рыбу из кастрюли, а бульон процедите и оставьте остывать.
Отваренную рыбу осторожно очистите от костей и разделите на небольшие кусочки.
Лук мелко нарежьте и подрумяньте на сковороде с маслом до золотистого цвета. Добавьте к нему вареную морковь, нарезанную кубиком. Посолите, поперчите и немного обжарьте.
В отдельной миске смешайте рыбный бульон с мукой и щепоткой соли – замесите жидкое тесто.
Форму для выпекания смажьте маслом, выложите слоями кусочки рыбы и зажарку. Залейте все подготовленным тестом.
Выпекайте блюдо в духовке при 180 градусах около 45 минут. Готовую бабу-шарпанину украсьте рубленым зеленым луком.
Приятного аппетита!
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