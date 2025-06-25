Баба-шарпанина недаром попала на страницы "Энеиды" Ивана Котляревского. Этот пирог с рыбой не создаст для хозяек никаких хлопот и порадует родных вкусной трапезой. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом из инстаграма Мирославы Пекарюк.

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Рецепт бабы-шарпанины

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов дорадо;
– 200 граммов филе минтая;
– 2 луковицы;
– 1 морковь;
– лавровый лист, перец черный горошком и молотый, корень петрушки, соль по вкусу;
– 300 граммов рыбного бульона;
– 180 – 200 граммов муки.

Приготовление:

  1. В большую кастрюлю выложите очищенную и хорошо промытую рыбу: дорадо и филе минтая. Добавьте целую морковку, неочищенную луковицу, корень петрушки, несколько горошин черного перца и лавровый лист. Залейте все холодной водой и поставьте на огонь.

  2. После закипания добавьте соль и варите еще полчаса. Затем достаньте рыбу из кастрюли, а бульон процедите и оставьте остывать.

  3. Отваренную рыбу осторожно очистите от костей и разделите на небольшие кусочки.

  4. Лук мелко нарежьте и подрумяньте на сковороде с маслом до золотистого цвета. Добавьте к нему вареную морковь, нарезанную кубиком. Посолите, поперчите и немного обжарьте.

  5. В отдельной миске смешайте рыбный бульон с мукой и щепоткой соли – замесите жидкое тесто.

  6. Форму для выпекания смажьте маслом, выложите слоями кусочки рыбы и зажарку. Залейте все подготовленным тестом.

  7. Выпекайте блюдо в духовке при 180 градусах около 45 минут. Готовую бабу-шарпанину украсьте рубленым зеленым луком.

Приятного аппетита!

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