Баба-шарпанина недарма потрапила на сторінки "Енеїди" Івана Котляревського. Цей пиріг з рибою не створить для господинь жодного клопоту та порадує рідним смачну трапезу. 24 Канал пропонує скористатися рецептом з інстаграму Мирослави Пекарюк.

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Рецепт баби-шарпанини

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів дорадо;
– 200 грамів філе минтая;
– 2 цибулини;
– 1 морква;
– лавровий лист, перець чорний горошком та мелений, корінь петрушки, сіль до смаку;
– 300 грамів рибного бульйону;
– 180 – 200 грамів борошна.

Приготування:

  1. У велику каструлю викладіть очищену та добре промиту рибу: дорадо та філе минтая. Додайте цілу морквину, неочищену цибулину, корінь петрушки, кілька горошин чорного перцю та лаврове листя. Залийте все холодною водою та поставте на вогонь.

  2. Після закипання додайте сіль і варіть ще пів години. Потім дістаньте рибу з каструлі, а бульйон процідіть і залиште остигати.

  3. Відварену рибу обережно очистьте від кісток і розділіть на невеликі шматочки.

  4. Цибулю дрібно наріжте і підрум’яньте на пательні з олією до золотистого кольору. Додайте до неї варену моркву, нарізану кубиком. Посоліть, поперчіть і трохи обсмажте.

  5. В окремій мисці змішайте рибний бульйон з борошном і дрібкою солі – замісіть рідке тісто.

  6. Форму для випікання змастіть олією, викладіть шарами шматочки риби та засмажку. Залийте все підготовленим тістом.

  7. Випікайте страву в духовці при 180 градусах близько 45 хвилин. Готову бабу-шарпанину прикрасьте рубаною зеленою цибулею.

Смачного!

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