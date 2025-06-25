Баба-шарпанина недарма потрапила на сторінки "Енеїди" Івана Котляревського. Цей пиріг з рибою не створить для господинь жодного клопоту та порадує рідним смачну трапезу. 24 Канал пропонує скористатися рецептом з інстаграму Мирослави Пекарюк.
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Рецепт баби-шарпанини
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів дорадо;
– 200 грамів філе минтая;
– 2 цибулини;
– 1 морква;
– лавровий лист, перець чорний горошком та мелений, корінь петрушки, сіль до смаку;
– 300 грамів рибного бульйону;
– 180 – 200 грамів борошна.
Приготування:
У велику каструлю викладіть очищену та добре промиту рибу: дорадо та філе минтая. Додайте цілу морквину, неочищену цибулину, корінь петрушки, кілька горошин чорного перцю та лаврове листя. Залийте все холодною водою та поставте на вогонь.
Після закипання додайте сіль і варіть ще пів години. Потім дістаньте рибу з каструлі, а бульйон процідіть і залиште остигати.
Відварену рибу обережно очистьте від кісток і розділіть на невеликі шматочки.
Цибулю дрібно наріжте і підрум’яньте на пательні з олією до золотистого кольору. Додайте до неї варену моркву, нарізану кубиком. Посоліть, поперчіть і трохи обсмажте.
В окремій мисці змішайте рибний бульйон з борошном і дрібкою солі – замісіть рідке тісто.
Форму для випікання змастіть олією, викладіть шарами шматочки риби та засмажку. Залийте все підготовленим тістом.
Випікайте страву в духовці при 180 градусах близько 45 хвилин. Готову бабу-шарпанину прикрасьте рубаною зеленою цибулею.
Смачного!
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