Баба-шарпанина недарма потрапила на сторінки "Енеїди" Івана Котляревського. Цей пиріг з рибою не створить для господинь жодного клопоту та порадує рідним смачну трапезу. 24 Канал пропонує скористатися рецептом з інстаграму Мирослави Пекарюк.

Цікаво Готувати хвилини, а зʼїдають ще швидше: рецепт апетитного сніданкового паштету

Інгредієнти:

– 300 грамів дорадо;

– 200 грамів філе минтая;

– 2 цибулини;

– 1 морква;

– лавровий лист, перець чорний горошком та мелений, корінь петрушки, сіль до смаку;

– 300 грамів рибного бульйону;

– 180 – 200 грамів борошна.

Приготування:

У велику каструлю викладіть очищену та добре промиту рибу: дорадо та філе минтая. Додайте цілу морквину, неочищену цибулину, корінь петрушки, кілька горошин чорного перцю та лаврове листя. Залийте все холодною водою та поставте на вогонь.

Після закипання додайте сіль і варіть ще пів години. Потім дістаньте рибу з каструлі, а бульйон процідіть і залиште остигати.

Відварену рибу обережно очистьте від кісток і розділіть на невеликі шматочки.

Цибулю дрібно наріжте і підрум’яньте на пательні з олією до золотистого кольору. Додайте до неї варену моркву, нарізану кубиком. Посоліть, поперчіть і трохи обсмажте.

В окремій мисці змішайте рибний бульйон з борошном і дрібкою солі – замісіть рідке тісто.

Форму для випікання змастіть олією, викладіть шарами шматочки риби та засмажку. Залийте все підготовленим тістом.