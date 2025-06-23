Курячий мʼясний паштет точно заслуговує на те, аби стати частим "ранковим" гостем на вашому столі. З його приготуванням впорається навіть дитина, а зі столу він зникає буквально вмить, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".
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Рецепт курячого паштету на сніданок
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів запеченого або відвареного курячого філе;
– 2 варені яйця;
– сіль та перець до смаку;
– 3 – 4 столові ложки вершків, молока або бульйону.
Приготування:
- Куряче мʼясо нарізаємо шматочками.
- Яйця ріжемо на четвертинки.
- Кладемо усі інгредієнти у блендер.
- Перебиваємо до однорідності.
- Подаємо з улюбленим хлібом.
Смачного!
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