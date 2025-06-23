Курячий мʼясний паштет точно заслуговує на те, аби стати частим "ранковим" гостем на вашому столі. З його приготуванням впорається навіть дитина, а зі столу він зникає буквально вмить, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт курячого паштету на сніданок

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів запеченого або відвареного курячого філе;
– 2 варені яйця;
– сіль та перець до смаку;
– 3 – 4 столові ложки вершків, молока або бульйону.

Приготування:

  1. Куряче мʼясо нарізаємо шматочками.
  2. Яйця ріжемо на четвертинки.
  3. Кладемо усі інгредієнти у блендер.
  4. Перебиваємо до однорідності.
  5. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

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