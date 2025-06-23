Курячий мʼясний паштет точно заслуговує на те, аби стати частим "ранковим" гостем на вашому столі. З його приготуванням впорається навіть дитина, а зі столу він зникає буквально вмить, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

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Рецепт курячого паштету на сніданок

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів запеченого або відвареного курячого філе;

– 2 варені яйця;

– сіль та перець до смаку;

– 3 – 4 столові ложки вершків, молока або бульйону.

Приготування:

Куряче мʼясо нарізаємо шматочками. Яйця ріжемо на четвертинки. Кладемо усі інгредієнти у блендер. Перебиваємо до однорідності. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

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