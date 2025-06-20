Ця запіканка стане для господинь справжньою знахідкою, особливо для тих, хто постійно заклопотаний іншими стравами. 24 Канал радить обовʼязково взяти до уваги рецепт сезонної смакоти з кабачків та картоплі, яким поділився портал "Смачненьке".
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Рецепт запіканки з картоплі та кабачків
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 2 картоплини;
– 2 червоні перці;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 300 грамів консервованої кукурудзи;
– 2 яйця;
– 200 грамів борошна;
– петрушка та кріп;
– 100 грамів твердого сиру;
– 4 столові ложки сметани;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Кабачки натираємо, солимо та залишаємо на 15 хвилин. Потім відтискаємо зайву вологу.
- Картоплю натираємо, цибулю нарізаємо та смажимо 2 – 3 хвилини. Додаємо нарізану моркву, накриваємо кришкою та тушкуємо 5 хвилин. Туди ж додаємо нарізані червоні перці.
- Картоплю змішуємо з кабачками, потім додаємо усі інші інгредієнти та добре перемішуємо.
- Викладаємо масу на змащений пергамент, розрівнюємо та випікаємо 30 хвилин при 200 градусах.
- Зверху натираємо сир та повертаємо в духовку, щоб він розплавився.
Смачного!
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