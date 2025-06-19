Ця закуска готується дуже швидко, тому можна робити її хоч щодня – сім'я буде в захваті. Як приготувати рулетики "Равлики" з лаваша, сиру та шинки розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Рулетики "Равлики"
- Час: 35 хвилин
- Порції: 7
Інгредієнти:
– 1 тонкий лаваш;
– 200 грамів плавленого сиру;
– 200 грамів шинки;
– 130 грамів сметани 15%;
– 20 грамів майонезу;
– 2 яйця;
– сіль, перець – на смак;
– зелень кропу сушена.
Приготування:
- Шинку наріжте тонко, сир натріть або тонко наріжте. Лист лаваша змастіть майонезом.
- На лаваш розкладіть смужку шинки, потім сиру і так до кінця продуктів. Скрутіть лаваш у рулет з довгого боку. Наріжте його на однакові шматки та складіть у форму для запікання зрізом донизу.
- У миску покладіть сметану, вбийте яйця. Посоліть, поперчіть та додайте сушений кріп. Перемішайте виделкою до однорідності.
- Рівномірно залийте рулетики, і запікайте 20 – 25 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте трохи охолонути й прикрасьте зеленню.
Смачного!
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