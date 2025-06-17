Кабачки – овоч, який процвітає цілий рік, досягає свого піка на початку та в середині літа. Саме в цей період молоді кабачки мають тонку шкірку та ніжний смак. Їх можна готувати різними способами – запікати, фарширувати, грилювати, смажити або навіть їсти сирими.