24 Канал з посиланням на Інну Соломку пропонує приготувати кабачки в клярі. Вони вийдуть хрусткими та смачними.

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Кабачки в клярі

  • Час: 25 – 30 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 1 – 2 кабачки;
– 1 яйце;
– 100 грамів води;
– 70 грамів борошна;
– сіль, перець – на смак.

Як посмажити ці кабачки: дивіться відео

Приготування:

  1. Жовток відділіть від білка. До жовтка додайте воду та борошно – все добре перемішайте до однорідності.
  2. До білка додайте дрібку солі та збийте. Збиті білки додайте до жовткової маси. Ще раз перемішайте і кляр готовий.
  3. Кабачки поріжте на кружечки, посоліть і поперчіть. Обмокайте у клярі й обжарте на сковорідці з олією до золотистої скоринки.

Смачного!

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