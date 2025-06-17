24 Канал со ссылкой на Инну Соломку предлагает приготовить кабачки в кляре. Они получатся хрустящими и вкусными.
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Кабачки в кляре
- Время: 25 – 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 – 2 кабачка;
– 1 яйцо;
– 100 граммов воды;
– 70 граммов муки;
– соль, перец – по вкусу.
Как пожарить эти кабачки: смотрите видео
Приготовление:
- Желток отделите от белка. К желтку добавьте воду и муку – все хорошо перемешайте до однородности.
- К белку добавьте щепотку соли и взбейте. Взбитые белки добавьте к желтковой массе. Еще раз перемешайте и кляр готов.
- Кабачки порежьте на кружочки, посолите и поперчите. Обмакивайте в кляре и обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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