24 Канал со ссылкой на Инну Соломку предлагает приготовить кабачки в кляре. Они получатся хрустящими и вкусными.

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Кабачки в кляре

  • Время: 25 – 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 1 – 2 кабачка;
– 1 яйцо;
– 100 граммов воды;
– 70 граммов муки;
– соль, перец – по вкусу.

Как пожарить эти кабачки: смотрите видео

Приготовление:

  1. Желток отделите от белка. К желтку добавьте воду и муку – все хорошо перемешайте до однородности.
  2. К белку добавьте щепотку соли и взбейте. Взбитые белки добавьте к желтковой массе. Еще раз перемешайте и кляр готов.
  3. Кабачки порежьте на кружочки, посолите и поперчите. Обмакивайте в кляре и обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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