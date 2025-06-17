Кабачки – овощ, который процветает круглый год, достигает своего пика в начале и середине лета. Именно в этот период молодые кабачки имеют тонкую кожицу и нежный вкус. Их можно готовить разными способами – запекать, фаршировать, грилировать, жарить или даже есть сырыми.