Это универсальное блюдо – идеальный выбор для обеда или ужина, а также отличная закуска для вечеров кино, особенно в сочетании с чесночным соусом. Рецептом цветной капусты в кляре делится 24 Канал со ссылкой на zhenskiy.
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Цветная капуста в кляре
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 кочан цветной капусты;
– 3 яйца;
– 2 столовые ложки муки;
– 1,5 столовой ложки майонеза;
– масло;
– соль.
Приготовление:
- Цветную капусту отварите в подсоленной воде в течение 2 – 3 минут. Охладите и разберите на соцветия.
- Смешайте яйца с мукой, майонезом и немного посолите кляр.
- Теперь каждое соцветие окуните в кляр и пожарьте в достаточном количестве масла до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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