Они нежные, сочные и с хрустящей корочкой. Рецептом куриных оладий с цукини делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу Ольгу Рябенко.

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Куриные оладьи с цукини

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 1 яйцо;

– 1 цукини или кабачок;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 3 столовые ложки муки;

– соль, перец – по вкусу;

– укроп.

Как приготовить кабачково-куриные оладьи: смотрите видео

Приготовление:

Куриное филе нарежьте мелкими кубиками.

Добавьте яйцо, натертый цукини, сметану, натертый чеснок, муку, соль и измельченный укроп. Все хорошо перемешайте.

В разогретую сковороду с маслом выложите массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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