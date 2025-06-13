Они нежные, сочные и с хрустящей корочкой. Рецептом куриных оладий с цукини делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу Ольгу Рябенко.

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    Куриные оладьи с цукини

    • Время: 35 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 2 куриных филе;
    – 1 яйцо;
    – 1 цукини или кабачок;
    – 1 – 2 зубчика чеснока;
    – 2 столовые ложки сметаны;
    – 3 столовые ложки муки;
    – соль, перец – по вкусу;
    – укроп.

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    Приготовление:

    1. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками.
    2. Добавьте яйцо, натертый цукини, сметану, натертый чеснок, муку, соль и измельченный укроп. Все хорошо перемешайте.
    3. В разогретую сковороду с маслом выложите массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

    Приятного аппетита!

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