Они нежные, сочные и с хрустящей корочкой. Рецептом куриных оладий с цукини делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу Ольгу Рябенко.
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Куриные оладьи с цукини
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 1 яйцо;
– 1 цукини или кабачок;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 3 столовые ложки муки;
– соль, перец – по вкусу;
– укроп.
Как приготовить кабачково-куриные оладьи: смотрите видео
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте мелкими кубиками.
- Добавьте яйцо, натертый цукини, сметану, натертый чеснок, муку, соль и измельченный укроп. Все хорошо перемешайте.
- В разогретую сковороду с маслом выложите массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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