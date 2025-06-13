Вони ніжні, соковиті й з хрусткою скоринкою. Рецептом курячих оладок з цукіні ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.
Читайте також Закуска на всі випадки життя: запікаємо ароматний камамбер в духовці
Курячі оладки з цукіні
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 2 курячі філе;
– 1 яйце;
– 1 цукіні або кабачок;
– 1 – 2 зубки часнику;
– 2 столові ложки сметани;
– 3 столові ложки борошна;
– сіль, перець – на смак;
– кріп.
Як приготувати кабачково-курячі оладки: дивіться відео
Приготування:
- Куряче філе наріжте дрібними кубиками.
- Додайте яйце, натертий цукіні, сметану, натертий часник, борошно, сіль та подрібнений кріп. Все добре перемішайте.
- В розігріту сковорідку з олією викладіть масу столовою ложкою, формуючи оладки. Смажте з обох боків до золотистої скоринки.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цей запечений лосось з прованськими травами.