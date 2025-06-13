Вони ніжні, соковиті й з хрусткою скоринкою. Рецептом курячих оладок з цукіні ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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Курячі оладки з цукіні

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 курячі філе;

– 1 яйце;

– 1 цукіні або кабачок;

– 1 – 2 зубки часнику;

– 2 столові ложки сметани;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль, перець – на смак;

– кріп.

Як приготувати кабачково-курячі оладки: дивіться відео

Приготування:

Куряче філе наріжте дрібними кубиками.

Додайте яйце, натертий цукіні, сметану, натертий часник, борошно, сіль та подрібнений кріп. Все добре перемішайте.

В розігріту сковорідку з олією викладіть масу столовою ложкою, формуючи оладки. Смажте з обох боків до золотистої скоринки.

Смачного!

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