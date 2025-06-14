Есть простой метод, который позволяет домашним поварам готовить это блюдо без использования фритюрницы. Рецептом идеальной картошки фри на сковородке делится 24 Канал со ссылкой на Glamour.

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    Идеальная картошка фри на сковородке

    • Время: 20 минут
    • Порции: 3 – 4

    Ингредиенты:
    – 7 средних картофелин;
    – оливковое масло;
    – соль – по вкусу.

    Приготовление:

    1. Картофель помойте и нарежьте соломкой. Избавьтесь от лишней влаги с помощью бумажного полотенца.
    2. После этого хорошо разогрейте сковороду и не жалея добавьте масла. Чтобы картофель получился идеальным, он должен быть очень горячим.
    3. Затем порционно прожаривайте картофель. После с помощью бумажного полотенца уберите избыток масла и посолите.

    Картофель фри готов!

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