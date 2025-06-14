Є простий метод, який дозволяє домашнім кухарям готувати цю страву без використання фритюрниці. Рецептом ідеальної картоплі фрі на сковорідці ділиться 24 Канал з посиланням на Glamour.
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Ідеальна картопля фрі на сковорідці
- Час: 20 хвилин
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
– 7 середніх картоплин;
– оливкова олія;
– сіль – на смак.
Приготування:
- Картоплю помийте та наріжте соломкою. Позбудьтеся зайвої вологи з допомогою паперового рушника.
- Після цього добре розігрійте сковороду і не шкодуючи додайте олії. Щоб картопля вийшла ідеальною, вона має бути дуже гарячою.
- Потім порційно просмажуйте картоплю. Після за допомогою паперового рушника приберіть надлишок олії та посоліть.
Картопля фрі готова!
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