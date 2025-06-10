Так, в результаті страва може виглядати повністю приготованою, але насправді рис частково недоварений. Викидати його не варто – як врятувати ситуацію розповідає 24 Канал з посиланням на BestHomeIdeas.

Читайте також Більше не вбиратимуть олію: 2 дієві способи смаження нежирних дерунів

Що робити, якщо рис у плові не доварився

Експерти наголосили на важливості контролювати рівень води в казані під час приготування плову. Якщо рідина майже вичерпалася, рекомендується додати 1 склянку гарячої води.

Після цього важливо накрити казан кришкою, щоб запобігти випаровуванню води.

Слід підтримувати слабкий вогонь, щоб плов м'яко тушкувався. Ця додаткова фаза приготування не повинна перевищувати 10 хвилин.



Як врятувати недоварений рис у плові / Фото Unsplash

Після закінчення цього періоду оцініть готовність рису. Якщо рис залишається недовареним і мокрим, процес додавання води й тушкування слід повторити, поки рис не досягне бажаної м'якості.

Такий підхід гарантує, що плов буде приготований досконало. Перевірте самі!

А ви знаєте: як визначити, чи стигле авокадо.