Однак, смак легко може зіпсувати зайвий жир, який деруни поглинають під час смаження. Це їхнє слабке місце. Але вихід є – треба дотримуватися наступних порад, і деруни більше не вбиратимуть олію, пише 24 Канал з посиланням на ProstoWay.
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Як смажити деруни, щоб вони не вбирали олію
Існує кілька способів, які допоможуть знизити жирність картопляних дерунів.
- Додати алкоголь
І один з найбільш ефективних – додавання до тіста алкоголю. На 1 кілограм тертої картоплі слід додати 0,5 чайної ложки горілки, коньяку або навіть самогону.
Не варто переживати, що деруни вберуть смак спиртного, оскільки відбудеться термічна обробка і весь градус випарується.
- Додати ще олії
Якщо ж метод з алкоголем не підходить, можна спробувати інший варіант – додати соняшникову олію безпосередньо в картопляну масу перед смаженням.
Всього 1 столова ложка олії на кожен кілограм картоплі допоможе не лише створити "захисний бар'єр", а й зменшить використання олії на пательні.
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