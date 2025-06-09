Однак, смак легко може зіпсувати зайвий жир, який деруни поглинають під час смаження. Це їхнє слабке місце. Але вихід є – треба дотримуватися наступних порад, і деруни більше не вбиратимуть олію, пише 24 Канал з посиланням на ProstoWay.

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Як смажити деруни, щоб вони не вбирали олію

Існує кілька способів, які допоможуть знизити жирність картопляних дерунів.

Додати алкоголь

І один з найбільш ефективних – додавання до тіста алкоголю. На 1 кілограм тертої картоплі слід додати 0,5 чайної ложки горілки, коньяку або навіть самогону.

Не варто переживати, що деруни вберуть смак спиртного, оскільки відбудеться термічна обробка і весь градус випарується.

Додати ще олії

Якщо ж метод з алкоголем не підходить, можна спробувати інший варіант – додати соняшникову олію безпосередньо в картопляну масу перед смаженням.

Всього 1 столова ложка олії на кожен кілограм картоплі допоможе не лише створити "захисний бар'єр", а й зменшить використання олії на пательні.

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