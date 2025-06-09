Однако, вкус легко может испортить лишний жир, который драники поглощают во время жарки. Это их слабое место. Но выход есть – надо придерживаться следующих советов, и драники больше не будут впитывать масло, пишет 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.

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Как жарить драники, чтобы они не впитывали масло

Существует несколько способов, которые помогут снизить жирность картофельных драников.

Добавить алкоголь

И один из самых эффективных – добавление в тесто алкоголя. На 1 килограмм тертого картофеля следует добавить 0,5 чайной ложки водки, коньяка или даже самогона.

Не стоит переживать, что драники впитают вкус спиртного, поскольку произойдет термическая обработка и весь градус улетучится.

Добавить еще масла

Если же метод с алкоголем не подходит, можно попробовать другой вариант – добавить подсолнечное масло непосредственно в картофельную массу перед жаркой.

Всего 1 столовая ложка масла на каждый килограмм картофеля поможет не только создать "защитный барьер", но и уменьшит использование масла на сковороде.

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