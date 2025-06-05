Но некоторые продукты не подходят для разогрева в микроволновой печи. Какие 4 продукта не стоит греть в микроволновке рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA.press.

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4 продукта, которые не следует греть в микроволновке

Кружка с водой

Эксперты предупреждают, что нагрев воды в микроволновой печи для чая может представлять угрозу безопасности. Хотя использование микроволновки может показаться удобной альтернативой кипячению воды в чайнике, она может привести к перегреву, а не к кипению.

Когда в чашку добавляют пакетик чая, вода может внезапно закипеть – это приведет к разливанию и ожогам. Тем, кто выбирает этот быстрый способ приготовления чая, следует быть очень осторожными.

Сырые яйца

Также не стоит варить яйца в микроволновой печи. Хотя может показаться, что в процессе приготовления ничего не происходит, реальность совсем другая. Высокая температура может привести к тому, что яйцо может "взорваться", в результате чего образуется беспорядок, который может разлететься по стенкам микроволновки.

Кроме того, накопление пара внутри яйца может привести к неисправности прибора.



Сырые яйца не стоит разогревать в микроволновке / Фото Unsplash

Сосиски

Мясные полуфабрикаты часто содержат консерванты, которые под воздействием микроволнового нагрева могут привести к образованию вредного холестерина. Медики предупреждают, что это может способствовать повышению риска сердечных заболеваний. Поэтому лучше готовить гамбургеры и подобную выпечку на сковороде, а не в микроволновой печи.

Грудное молоко

Родителям рекомендуется быть осторожными при подогревании грудного молока, поскольку неравномерный нагрев может привести к ожогам у младенцев. Эксперты рекомендуют использовать метод водяной бани для безопасного подогрева грудного молока, что обеспечивает равномерную температуру и снижает риск травмирования.

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