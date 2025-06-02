Однако, покупка авокадо часто может быть похожей на лотерею, ведь трудно определить действительно созревшее. Утром, разрезав его и обнаружив "камень", наступает разочарование – вкусный завтрак испорчен. Как понять, что авокадо созревшее, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Parade.

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Как точно определить, спелое ли авокадо

Перед покупкой авокадо рекомендуется внимательно осмотреть его. Ключевой показатель спелости можно найти на верхушке авокадо, где плодоножка, которую часто называют деревянистым узлом. Если она имеет коричневый цвет, стоит избегать покупки такого авокадо. Вместо этого ищите авокадо со срезанной плодоножкой и зеленым дном, поскольку они, скорее всего, спелые и готовы к употреблению.

Эксперты предупреждают, что хотя многие потребители обращают внимание на цвет авокадо как на ключевой показатель спелости, он не всегда может быть самым надежным. Поэтому советуют:

осматривая авокадо, ищите те, что имеют более темный цвет – это может свидетельствовать о спелости;

подержите авокадо в ладони;

проверьте его на упругость, слегка сжав, но не кончиками пальцев, ведь это может привести к появлению синяков.



Признаки спелого авокадо / Фото Unsplash

В поисках идеального авокадо потребители должны знать, что твердая внешняя поверхность указывает на то, что плод еще не созрел. Ему еще нужно 4 – 5 дней. Если же кожура имеет признаки "ломания" – авокадо почти созрело.

Зато перезрелый авокадо имеет видимые вмятины, коричневую или желтую внутреннюю мякоть и запах, напоминающий прогорклый или кабачковый.

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