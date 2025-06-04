Используя всего один стакан можно с легкостью отмерить нужное количество муки. Как это сделать рассказывает 24 Канал.

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Как отмерить муку без весов

Для кулинарных измерений рекомендуется использовать стандартный стакан вместимостью 200 или 250 миллилитров, чтобы точно отмерить порции.

В 200-миллилитровый стакан можно поместить 130 граммов муки – без горки, непросеянной и не утрамбованной. Дело в том, что вес муки значительно варьируется в зависимости от способа стакана: просеянной получится от 100 до 110 граммов, а утрамбованной до 180 граммов.

Тогда как стаканы в 250 миллилитров можно использовать для измерения большего объема муки. В них помещается 160 граммов муки без горки. Опять же в непросеянном и не утрамбованном виде. Иначе получится 130 – 140 и 210 граммов соответственно.



Как отмерить муку без весов / Фото Unsplash

Можно и ложками

Также можно точно отмерить пшеничную муку, зная количества граммов, содержащихся в одной столовой или чайной ложке. Так:

1 чайная ложка – 5 граммов муки;

1 чайная ложка с горкой – 10 граммов муки;

1 столовая ложка – 15 граммов муки;

2 чайные ложки с горкой – 20 граммов муки;

1 столовая ложка с горкой – 30 граммов муки.

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