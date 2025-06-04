Використовуючи всього один стакан можна з легкістю відміряти потрібну кількість борошна. Як це зробити розповідає 24 Канал.

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Як відміряти борошно без ваг

Для кулінарних вимірювань рекомендується використовувати стандартну склянку місткістю 200 або 250 мілілітрів, щоб точно відміряти порції.

У 200-мілілітрову склянку можна помістити 130 грамів борошна – без гірки, непросіяного та не утрамбованого. Річ у тім, що вага борошна значно варіюється залежно від способу склянки: просіяного вийде від 100 до 110 грамів, а утрамбованого до 180 грамів.

Тоді як склянки у 250 мілілітрів можна використовувати для вимірювання більшого обсягу борошна. В них поміщається 160 грамів борошна без гірки. Знову ж в непросіяному і не утрамбованому вигляді. Інакше вийде 130 – 140 і 210 грамів відповідно.



Як відміряти борошно без ваг / Фото Unsplash

Можна і ложками

Також можна точно відміряти пшеничне борошно, знаючи кількості грамів, що містяться в одній столовій або чайній ложці. Так:

1 чайна ложка – 5 грамів борошна;

1 чайна ложка з гіркою – 10 грамів борошна;

1 столова ложка – 15 грамів борошна;

2 чайні ложки з гіркою – 20 грамів борошна;

1 столова ложка з гіркою – 30 грамів борошна.

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