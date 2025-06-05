Але деякі продукти не підходять для розігріву в мікрохвильовій печі. Які 4 продукти не варто гріти в мікрохвильовці розповідає 24 Канал з посиланням на UA.press.

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4 продукти, які не слід гріти в мікрохвильовці

Кружка з водою

Експерти попереджають, що нагрівання води в мікрохвильовій печі для чаю може становити загрозу безпеці. Хоча використання мікрохвильовки може здатися зручною альтернативою кип'ятінню води в чайнику, вона може призвести до перегріву, а не до кипіння.

Коли в чашку додають пакетик чаю, вода може раптово закипіти – це призведе до розлиття та опіків. Тим, хто обирає цей швидкий спосіб приготування чаю, слід бути дуже обережними.

Сирі яйця

Також не варто варити яйця у мікрохвильовій печі. Хоча може здатися, що в процесі приготування нічого не відбувається, реальність зовсім інша. Висока температура може призвести до того, що яйце може "вибухнути", в результаті чого утвориться безлад, який може розлетітися по стінках мікрохвильовки.

Крім того, накопичення пари всередині яйця може призвести до несправності приладу.



Сирі яйця не варто розігрівати в мікрохвильовці / Фото Unsplash

Сосиски

М'ясні напівфабрикати часто містять консерванти, які під впливом мікрохвильового нагрівання можуть призвести до утворення шкідливого холестерину. Медики попереджають, що це може сприяти підвищенню ризику серцевих захворювань. Тому краще готувати гамбургери й подібну випічку на сковороді, а не в мікрохвильовій печі.

Грудне молоко

Батькам рекомендується бути обережними при підігріванні грудного молока, оскільки нерівномірне нагрівання може призвести до опіків у немовлят. Експерти рекомендують використовувати метод водяної бані для безпечного підігрівання грудного молока, що забезпечує рівномірну температуру і знижує ризик травмування.

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