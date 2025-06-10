Так, в результате блюдо может выглядеть полностью приготовленным, но на самом деле рис частично недоваренный. Выбрасывать его не стоит – как спасти ситуацию рассказывает 24 Канал со ссылкой на BestHomeIdeas.

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Что делать, если рис в плове не доварился

Эксперты отметили важность контролировать уровень воды в казане во время приготовления плова. Если жидкость почти иссякла, рекомендуется добавить 1 стакан горячей воды.

После этого важно накрыть казан крышкой, чтобы предотвратить испарение воды.

Следует поддерживать слабый огонь, чтобы плов мягко тушился. Эта дополнительная фаза приготовления не должна превышать 10 минут.



Как спасти недоваренный рис в плове / Фото Unsplash

По истечении этого периода оцените готовность риса. Если рис остается недоваренным и мокрым, процесс добавления воды и тушения следует повторить, пока рис не достигнет желаемой мягкости.

Такой подход гарантирует, что плов будет приготовлен в совершенстве. Проверьте сами!

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