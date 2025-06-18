На прилавках стає все більше овочів, а отже, потрібно користуватися нагодою. Салати – далеко не єдина опція, і 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом, яким поділився портал "На пенсії".

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Рецепт котлет з цукіні та гречки

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 200 грамів цукіні;
– 70 грамів вареної гречки;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– 5 грамів сухого часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Цукіні натріть на тертці, добре відтисніть сік, що виділився.

  2. Додайте до нього варену гречку, яйце та борошно.

  3. Приправте сіллю та улюбленими спеціями, перемішайте до однорідної консистенції.

  4. З отриманої маси сформуйте котлетки.

  5. Обсмажуйте на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.

  6. Подавайте гарячими зі сметаною.

Смачного!

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