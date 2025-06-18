На прилавках стає все більше овочів, а отже, потрібно користуватися нагодою. Салати – далеко не єдина опція, і 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом, яким поділився портал "На пенсії".
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Рецепт котлет з цукіні та гречки
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів цукіні;
– 70 грамів вареної гречки;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки пшеничного борошна;
– 5 грамів сухого часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Цукіні натріть на тертці, добре відтисніть сік, що виділився.
Додайте до нього варену гречку, яйце та борошно.
Приправте сіллю та улюбленими спеціями, перемішайте до однорідної консистенції.
З отриманої маси сформуйте котлетки.
Обсмажуйте на розігрітій сковороді з обох боків до золотистої скоринки.
Подавайте гарячими зі сметаною.
Смачного!
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