Консервована горбуша та кілька простих додаткових інгредієнтів – ось і все, що потрібно для апетитної намазки, яка усім прийдеться до смаку. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом порталу "На пенсії".
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Рецепт намазки з горбуші
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка горбуші у власному соку;
– 2 варені яйця;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– 3 столові ложки вершкового сиру;
– свіжий кріп до смаку.
Приготування:
Горбушу розімніть виделкою до стану кашки та перекладіть у чашу блендера.
Додайте до риби варені яйця, зубчик часнику, трохи гірчиці та м’який вершковий сир.
Збивайте все разом до отримання гладкої, кремоподібної текстури.
Готову пасту перекладіть у чисту баночку для зберігання в холодильнику або одразу наносьте на хліб.
Для подачі прикрасьте зверху свіжим подрібненим кропом.
Смачного!
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