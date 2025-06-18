Консервована горбуша та кілька простих додаткових інгредієнтів – ось і все, що потрібно для апетитної намазки, яка усім прийдеться до смаку. 24 Канал пропонує приготувати її за рецептом порталу "На пенсії".

Цікаво Легендарна страва українських Карпат: рецепт "залізного" борщу – автентичний рецепт

Рецепт намазки з горбуші

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 банка горбуші у власному соку;
– 2 варені яйця;
– 2 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– 3 столові ложки вершкового сиру;
– свіжий кріп до смаку.

Приготування:

  1. Горбушу розімніть виделкою до стану кашки та перекладіть у чашу блендера.

  2. Додайте до риби варені яйця, зубчик часнику, трохи гірчиці та м’який вершковий сир.

  3. Збивайте все разом до отримання гладкої, кремоподібної текстури.

  4. Готову пасту перекладіть у чисту баночку для зберігання в холодильнику або одразу наносьте на хліб.

  5. Для подачі прикрасьте зверху свіжим подрібненим кропом.

Смачного!

Ідеальний десерт літа: як приготувати корзинки з полуницею.