Корзинки з полуницею – це не лише просто, а й неймовірно смачно. Вони виглядають як з вітрини кондитерської, а смакують ще краще, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт корзинок з полуницею
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів полуниці;
– сік половини лимона;
– 1 яйце;
– 75 грамів цукру;
– дрібка солі та ваніліну;
– 60 мілілітрів олії;
– 125 грамів ванільного йогурту;
– 300 грамів борошна;
– 7 грамів розпушувача;
– 1 чайна ложка коричневого цукру;
– дрібка кориці.
Приготування:
Полуницю промийте, обсушіть і розріжте на четвертинки. Збризніть соком лимона, щоб зберегти яскравий колір і підкреслити смак.
У мисці збийте яйця з дрібкою солі, цукром і ваніліном до однорідної консистенції.
Додайте до яєчної суміші рослинну олію та йогурт. Перемішайте усе віничком до гладкої текстури.
Поступово всипайте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть густе тісто вручну.
Розкачайте тісто на посипаній борошном поверхні, виріжте кружечки та сформуйте з них невеликі кошики.
У центр кожної корзинки викладіть шматочки полуниці, зверху посипте сумішшю цукру та кориці.
Випікайте при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин до рум’яної скоринки.
Смачного!
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