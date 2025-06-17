Корзинки с клубникой – это не только просто, но и невероятно вкусно. Они выглядят как с витрины кондитерской, а на вкус еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт корзинок с клубникой

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов клубники;
– сок половины лимона;
– 1 яйцо;
– 75 граммов сахара;
– щепотка соли и ванилина;
– 60 миллилитров растительного масла;
– 125 граммов ванильного йогурта;
– 300 граммов муки;
– 7 граммов разрыхлителя;
– 1 чайная ложка коричневого сахара;
– щепотка корицы.

Приготовление:

  1. Клубнику промойте, обсушите и разрежьте на четвертинки. Сбрызните соком лимона, чтобы сохранить яркий цвет и подчеркнуть вкус.

  2. В миске взбейте яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилином до однородной консистенции.

  3. Добавьте к яичной смеси растительное масло и йогурт. Перемешайте все венчиком до гладкой текстуры.

  4. Постепенно всыпайте просеянную муку с разрыхлителем и замесите густое тесто вручную.

  5. Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности, вырежьте кружочки и сформируйте из них небольшие корзинки.

  6. В центр каждой корзинки выложите кусочки клубники, сверху посыпьте смесью сахара и корицы.

  7. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 25 минут до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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