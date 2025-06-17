Корзинки с клубникой – это не только просто, но и невероятно вкусно. Они выглядят как с витрины кондитерской, а на вкус еще лучше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт корзинок с клубникой
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов клубники;
– сок половины лимона;
– 1 яйцо;
– 75 граммов сахара;
– щепотка соли и ванилина;
– 60 миллилитров растительного масла;
– 125 граммов ванильного йогурта;
– 300 граммов муки;
– 7 граммов разрыхлителя;
– 1 чайная ложка коричневого сахара;
– щепотка корицы.
Приготовление:
Клубнику промойте, обсушите и разрежьте на четвертинки. Сбрызните соком лимона, чтобы сохранить яркий цвет и подчеркнуть вкус.
В миске взбейте яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилином до однородной консистенции.
Добавьте к яичной смеси растительное масло и йогурт. Перемешайте все венчиком до гладкой текстуры.
Постепенно всыпайте просеянную муку с разрыхлителем и замесите густое тесто вручную.
Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности, вырежьте кружочки и сформируйте из них небольшие корзинки.
В центр каждой корзинки выложите кусочки клубники, сверху посыпьте смесью сахара и корицы.
Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 25 минут до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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