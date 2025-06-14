Куриный шашлык – это всегда вкусно, нежно и сочно, главное только найти правильный рецепт. 24 Канал предлагает сохранить один из них из инстаграма суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко.

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Рецепт шашлыка из куриного бедра

Время : 35 минут + маринование

: 35 минут + маринование Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм филе куриного бедра;

– 600 граммов бекона;

маринад:

– 2 лука;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 чайные ложки перца;

– 2 чайные ложки специй для барбекю;

– масло;

– тимьян или розмарин.

Приготовление:

Мясо тщательно отбейте, после чего добавьте все ингредиенты для маринада.

Хорошо перемешайте и оставьте настаиваться на час.

На пищевую пленку выложите полоски бекона, поверх распределите замаринованное мясо и заверните рулетом, как показано в видео.

Проденьте шампуры сквозь рулет и порежьте на отдельные порции.

Жарьте 15 – 20 минут, пока не появится румяная, аппетитная корочка.

Приятного аппетита!

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