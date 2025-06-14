Куриный шашлык – это всегда вкусно, нежно и сочно, главное только найти правильный рецепт. 24 Канал предлагает сохранить один из них из инстаграма суперфиналистки "МастерШеф" Ольги Рябенко.
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Рецепт шашлыка из куриного бедра
- Время: 35 минут + маринование
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм филе куриного бедра;
– 600 граммов бекона;
маринад:
– 2 лука;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 чайные ложки перца;
– 2 чайные ложки специй для барбекю;
– масло;
– тимьян или розмарин.
Приготовление:
- Мясо тщательно отбейте, после чего добавьте все ингредиенты для маринада.
- Хорошо перемешайте и оставьте настаиваться на час.
- На пищевую пленку выложите полоски бекона, поверх распределите замаринованное мясо и заверните рулетом, как показано в видео.
- Проденьте шампуры сквозь рулет и порежьте на отдельные порции.
- Жарьте 15 – 20 минут, пока не появится румяная, аппетитная корочка.
Приятного аппетита!
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