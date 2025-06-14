Курячий шашлик – це завжди смачно, ніжно й соковито, головне лише знайти правильний рецепт. 24 Канал пропонує зберегти один з них з інстаграму суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко.

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Рецепт шашлику з курячого стегна

Час : 35 хвилин + маринування

: 35 хвилин + маринування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм філе курячого стегна;

– 600 грамів бекону;

маринад:

– 2 цибулі;

– 1 столова ложка солі;

– 2 чайні ложки перцю;

– 2 чайні ложки спецій для барбекю;

– олія;

– чебрець або розмарин.

Приготування:

Мʼясо ретельно відбийте, після чого додайте всі інгредієнти для маринаду.

Добре перемішайте і залиште настоюватися на годину.

На харчову плівку викладіть смужки бекону, поверх розподіліть замариноване мʼясо й загорніть рулетом, як показано у відео.

Протягніть шампури крізь рулет і поріжте на окремі порції.

Смажте 15 – 20 хвилин, поки не з’явиться рум’яна, апетитна скоринка.

Смачного!

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