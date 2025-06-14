Курячий шашлик – це завжди смачно, ніжно й соковито, головне лише знайти правильний рецепт. 24 Канал пропонує зберегти один з них з інстаграму суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко.
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Рецепт шашлику з курячого стегна
- Час: 35 хвилин + маринування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм філе курячого стегна;
– 600 грамів бекону;
маринад:
– 2 цибулі;
– 1 столова ложка солі;
– 2 чайні ложки перцю;
– 2 чайні ложки спецій для барбекю;
– олія;
– чебрець або розмарин.
Приготування:
- Мʼясо ретельно відбийте, після чого додайте всі інгредієнти для маринаду.
- Добре перемішайте і залиште настоюватися на годину.
- На харчову плівку викладіть смужки бекону, поверх розподіліть замариноване мʼясо й загорніть рулетом, як показано у відео.
- Протягніть шампури крізь рулет і поріжте на окремі порції.
- Смажте 15 – 20 хвилин, поки не з’явиться рум’яна, апетитна скоринка.
Смачного!
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