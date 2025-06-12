Якщо ви хочете смачно поїсти без шкоди для фігури, то курячі конвертики стануть ідеальним рішенням для цієї проблеми. 24 Канал пропонує звернути увагу на рецепт з ТікТок nisenitnitsia.

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Рецепт курячих конвертиків

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 700 грамів курячого фаршу;

– сіль і спеції до смаку;

– пучок шпинату;

– соус песто;

– помідор;

– моцарела;

– панірувальні сухарі.

Приготування:

До курячого фаршу додаємо сіль і улюблені спеції. Викладаємо масу між двома листами пергаменту і розплющуємо. Після цього знімаємо верхній лист пергаменту, змащуємо поверхню фаршу соусом песто, викладаємо трохи шпинату, кільця помідорів та шматочки моцарели. За допомогою пергаменту акуратно складаємо фарш навпіл, формуючи щось на кшталт чебурека або конверта. Обсипаємо панірувальними сухарями з обох боків, щоб вони повністю покрили фарш. Викладаємо заготовки на деко й запікаємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин.

Смачного!

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