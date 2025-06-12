Ці картопляні млинці з ковбасою схожі на деруни, але дарують більший діапазон смаків завдяки додаванню ковбаси. Цей рецепт можна повторювати хоч кожного дня, і, спробувавши його лише раз, важко втриматися від спокуси не піти цим шляхом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбниця рецептів".

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Рецепт картопляних млинців з ковбасою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 картоплини;

– 2 яйця;

– 100 грамів ковбаси;

– 100 грамів сиру;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Картоплю натираємо на великій тертці, трохи підсолюємо і залишаємо на 5 хвилин, щоб пустила сік. Рідину зціджуємо, а масу злегка віджимаємо. Додаємо до картоплі яйця, ще трохи солимо і приправляємо перцем. За бажанням можна вмішати подрібнену зелень, ароматні трави чи приправи для картопляних страв. На розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викладаємо частину картопляної маси, розрівнюючи її у вигляді млинця. Смажимо на слабкому вогні до рум’яної скоринки, потім перевертаємо й доводимо до готовності під кришкою ще 2 – 3 хвилини. Ковбасу нарізаємо тонкою соломкою, а сир натираємо на тертці. На одну половину млинця викладаємо ковбасну начинку, посипаємо тертим сиром і накриваємо другою половиною. Смажимо до розплавлення сиру. Подаємо з улюбленим соусом.

Смачного!

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