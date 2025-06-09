Завдяки елементарному рецепту та простим інгредієнтам можна подати на стіл справжній шедевр. Кабачки у поєднанні з соковитою начинкою – чудовий варіант для затишної сімейної трапези, розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб "Кулінарні рецепти від Надії".
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Рецепт човників з кабачків
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 3 молоді кабачки;
– 30 грамів вершкового масла;
маринад:
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 2 зубчики часнику;
– пів чайної ложки прованських трав;
– сіль та перець до смаку;
начинка:
– 1 – 2 помідори;
– 50 грамів твердого сиру;
– пучок кропу;
– 1 столова ложка сметани;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Розрізаємо кабачки на 2 частини, викладаємо на форму, застелену фольгою.
- Робимо на кабачках надрізи, щоб вони добре просочилися маринадом та начинкою. Змащуємо їх вершковим маслом.
- Змішуємо всі інгредієнти для маринаду. Змащуємо кабачки і запікаємо в духовці при 200 градусах 25 хвилин.
- Помідори нарізаємо невеликими кубиками, натираємо сир, додаємо подрібнений кріп, та додаємо решту інгредієнтів. Ретельно перемішуємо.
- Рівномірно розподіляємо начинку по кабачках і запікаємо їх ще 10 хвилин.
Смачного!
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